Con 11 nominaciones, la película Guasón aparece como la gran favorita en la entrega de los premios BAFTA, los más importantes que otorga la academia británica, cuya ceremonia se llevará a cabo el próximo 2 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres. La organización develó además que El irlandés, de Martin Scorsese, y Había una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, competirán en diez categorías cada una.

Por su parte, 1917, de Sam Mendes, film bélico sobre la Primera Guerra Mundial realizado en una sola toma y que dio el batacazo el domingo al llevarse los Globos de Oro como mejor largometraje dramático y para el mejor director, estará presente en nueve categorías.

Esta película del creador de Belleza Americana también está nominada por la Academia Británica para conseguir el galardón al mejor filme, categoría a la que también aspiran Guasón, El irlandés, Había una vez en Hollywood y Parásitos, del realizador coreano Bong Joon-Ho y última gran ganadora en el Festival de Cannes, además de multinominada en los Globos de Oro, donde recibió el de Mejor película extranjera.

En el rubro mejor actor competirán Leonardo DiCaprio, por su labor en Había una vez en Hollywood; Adam Driver, por Historia de un matrimonio; Joaquin Phoenix, por Guasón; Taron Egerton, por su interpretación de Elton John en Rocketman (ambos receptores el domingo de los Globos de Oro a Mejor actor en Drama y Mejor actor en Comedia, respctivamente); y Jonathan Pryce, por su encarnación del Papa Francisco en Los dos Papas. La actrices candidatas son Jessi Buckey, por Wild rose; Saoirse Ronan, por Mujercitas; Charlize Theron, por El escándalo; Renée Zellweger, por Judy; y Scarlett Johansson, por Historia de un matrimonio, quien además estará presente el rubro mejor actriz de reparto por Jojo Rabbit.

Entre las mejores películas extranjeras estarán Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar; Parásitos, la coproducción británica-siria For Sama; la china The Farewell y la francesa Portrait of a lady on fire. Entre las mejores películas animadas figuran Frozen 2, Klaus y Toy Story 4; en tanto que Diego Maradona y Apollo 11 aparecen en el rubro mejor documental.