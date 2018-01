La histórica banda británica de heavy metal Judas Priest lanzará el próximo 9 de marzo Firepower, su 18º disco de estudio, del que ya pudo conocerse el primer corte, Lightning strike, a través de un videoclip que sumó medio millón de vistas en YouTube en apenas tres días. Así lo informó la discográfica Sony, a través de un comunicado que reproduce la agencia EFE, en el que se detalla que el nuevo trabajo cuenta con 14 canciones y fue producido por Tom Allom, antiguo colaborador de la banda entre 1979 y 1988, y Andy Sneap, ganador de varios premios Grammy. "Creo que alcanzar este equilibrio entre el metal de la vieja escuela de Allom y el mundo de Andy se trata, simplemente, de una fusión extraordinaria", explicó el vocalista Rob Halford, en el comunicado. Allom fue el responsable del sonido de legendarios discos del grupo como Unleashed in the East, British Steel, Screaming for vengeance y Defenders of the faith. Tras el lanzamiento del disco, el grupo integrado por Halford, los guitarristas Glenn Tipton y Richie Faulkner, el bajista Ian Hill y el baterista Scott Travis encarará una nueva gira mundial que tendrá inicio en Estados Unidos. Aún no se sabe si la célebre formación tendrá alguna fecha en América latina o, más precisamente, en nuestro país.