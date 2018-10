El polémico rapero Kanye West publicó el pasado fin de semana, después de una autoimpuesta "veda" en las redes sociales, una serie de videos sobre cómo las empresas nos controlan. En realidad toda una excusa para la pieza central de la colección: un video de nueve minutos donde el músico explica que intentó terminar su asociación con Sony por medio de la recompra de todo su material. "Les quise comprar y me dijeron que valía ocho o nueve millones [de dólares]. Cuando acepté, me dijeron que no. No puedo comprar mi propio material: ese es el tipo de control que ejercen sobre nosotros".

No es la primera vez que un artista de éxito quiere salirse de un contrato con una empresa discográfica: West menciona de hecho el caso de Prince, que mantuvo una década de tensiones con Warner. Pero lo que el rapero no aclara es que su contrato es mucho más complejo que el simple hecho de poder "recomprar" su material. La mayoría de estos convenios incluye cláusulas mediante las cuales es imposible hacerlo durante el tiempo que dure el acuerdo, por lo general por diez y hasta veinte años. Es decir, se trata más de propaganda que de algo que pueda realizarse; mientras, el artista recibe adelantos suculentos por lo que podría realizar en el término del convenio.