A una semana de su lanzamiento, el rapero Kayne West logró ubicar las 11 canciones de su nuevo disco "Jesus is King", de temática religiosa, en el Hot 100 de Billboard, el ranking musical más importante de Estados Unidos. En tal sentido, el corte "Follow God" aparece como el mejor posicionado, en el séptimo lugar, además de ser el más escuchado.

Según consigna la agencia de noticias española EFE, West también logró posicionarse en el primer lugar del listado de álbumes, con lo que igualó el record de Eminem de nueve lanzamientos consecutivos en el tope del ranking.

"Jesus is King" combina el rap y el gospel y cuenta con letras atravesadas por la devoción religiosa del artista. "Estoy haciendo saber lo que Jesús ha hecho por mí, y por ello ya no soy un esclavo, ahora soy un hijo, un hijo de Dios. Soy libre", declaró al lanzar el disco el marido de la mediática Kim Kardashian. West viene hablando de religión en sus últimos álbumes, desde Yeezus y, sobre todo, su trabajo anterior, Life of Pablo, donde se hizo más fuerte la influencia del gospel (coros, órganos, etcétera) en el entramado musical. Las letras han derivado en algo fuertemente confesional, lo que también le ha aparejado la ampliación de su público, lo que se refleja en el ránking.