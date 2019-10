El realizador británico Ken Loach y el brasileño Fernando Meirelles se sumaron a la creciente lista de cineastas y figuras de la industria del cine en criticar las películas de superhéroes y más específicamente aquellas producidas por Marvel. Durante una entrevista con el medio Sky News, el director inglés autor de cintas como "Yo, Daniel Blake" (2016) o "El viento que acaricia el prado" (2006), tildó a las películas de superhéroes como "aburridas" y "un ejercicio cínico".

"Se crean como productos, como hamburguesas, y no se trata de comunicar o compartir nuestra imaginación. Se trata de hacer una mercancía que genere ganancias para una gran empresa, son un ejercicio cínico", dijo Loach , y añadió que esas cintas "son un ejercicio de mercado y no tiene nada que ver con el arte del cine".

Loach, cuyo cine se caracteríza por una cruda crítica social de la vida en Gran Bretaña, agregó: "Creo que reflejar el mundo que conocemos puede hacer un cine hermoso porque celebra quiénes somos".

Por su parte, el brasileño, que tiene en su haber "Ciudad de Dios" (2002) y "El jardinero fiel" (2005), dijo tras una clase magistral brindada en el Festival de Cine de Mumbai que no estaba "interesado" en el cine de superhéroes.

"No las veo. Vi una de "Spider-Man" hace ocho años, y eso fue todo. No quiere decir que sean malas. No sé si es por Marvel, pero vi la primera "Deadpoo" y era muy buena. Secuencias de acción espectaculares. Después traté de ver "Deadpool 2" en un avión. Vi media hora y me rendí", recordó.

Las declaraciones de Loach y Meirelles se suman a la polémica que inició Martin Scorsese y que profundizó Francis Ford Coppola en los últimos días. Mientras que Scorsese aseguró que no veía este tipo de filmes y que ni siquiera consideraba que fueran "cine", el realizador de clásicos como "El padrino" y "Apocalipsis Now" fue más allá y los calificó como "despreciables".

Otras figuras respetadas, como los actores Robert Downey Jr., Natalie Portman y Samuel L. Jackson -todos participantes de la franquicia cinematográfica de Marvel-, salieron en defensa de esta clase de filmes y alegaron que en la industria "hay espacio para todo tipo de cine".