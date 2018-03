El actor y director de cine estadounidense Kevin Spacey ofreció hoy sus disculpas luego de ser acusado de acoso sexual por el intérprete Anthony Rapp, en 1986, cuando el denunciante tenía 14 años. Spacey afirmó a partir de la denuncia que no recuerda ese acontecimiento, pero que si esto hubiera sucedido le debía a Rapp “la más sincera disculpa”. “Honestamente, no recuerdo el encuentro, hubiera sido hace más de 30 años. Pero si me comporté como él describe le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento en estado de ebriedad profundamente inapropiado”, dijo Spacey. Ambos se conocieron en un evento relacionado con el éxito de las obras de teatro en las que participaban en ese entonces y los hechos relatados por Rapp al portal Buzzfeed News, habrían ocurrido durante una fiesta en el apartamento de Spacey en Nueva York. Spacey, ganador de un Oscar por Los sospechosos de siempre (1995) y de otro por Belleza americana (1999) y que entonces tenía 26 años, no se hizo esperar y publicó un comunicado a través de su perfil en Twitter donde aseguró estar “horrorizado” por la historia.

“Esta historia me ha llevado a abordar otros asuntos sobre mi vida. Ahora elijo vivir como un hombre gay. Quiero afrontar esto de forma honesta y abierta, y eso empieza examinando mi propio comportamiento”, indicó.