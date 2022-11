El actor estadounidense Kevin Spacey recibió tres nuevas denuncias en el Reino Unido por parte de un hombre que lo acusó de haber abusado sexualmente de él en distintos episodios. Ocurridos entre 2001 y 2004 en Reino Unido, se suman a otros cinco cargos de esa índole por los que en mayo pasado fue imputado en el mismo país.

La Fiscalía de la Corona británica anunció el miércoles que en la denuncia se incluyen tres hechos de agresión sexual y tres ofensas por asalto indecente, según informó Entertainment Weekly. Además, se incluyó la denuncia de una persona que aseguró que el intérprete de 63 años la obligó a participar en actividades sexuales sin su consentimiento.

"La autoridad de imputar a Spacey es consecuencia de la revisión de las evidencias recolectadas por la Policía Metropolitana durante la investigación. Los procedimientos criminales en contra del señor Spacey están activos, y tiene derecho a un juicio justo", comentó al respecto Rosemary Ainslie, jefa de la unidad especial de la Fiscalía.

En mayo pasado, el doble ganador del Oscar por "Los sospechosos de siempre" (1995) y "Belleza americana" (1999) ya había recibido otras cuatro acusaciones en el Reino Unido por delitos de este tipo que involucraban a tres hombres diferentes, ocurridos en Londres y Gloucestershire entre 2005 y 2013.

"Agradezco mucho el comunicado de la Fiscalía de la Corona en la que recordaron cuidadosamente a la prensa y al público que tengo derecho a un juicio justo, y que soy inocente hasta que se pruebe lo contrario", afirmó Spacey en aquella ocasión.

Además, había asegurado que si bien estaba "decepcionado" con la decisión de la Justicia británica de avanzar con las causas, se iba a presentar en el país "lo antes posible" para defenderse de las acusaciones.

Absolución de Kevin Spacey

Hace un mes, el actor fue absuelto por el Poder Judicial de Nueva York en el proceso civil al que había llegado acusado por su colega Anthony Rapp, quien en 2020 le inició una demanda por haber abusado sexualmente de él cuando era adolescente durante una fiesta en la década de los 80.

A pesar de las acusaciones, Spacey se prepara para su regreso al cine

En ese juicio, el jurado concluyó que Spacey no fue culpable de dicha agresión, por la que los representantes legales de Rapp pedían un resarcimiento de 40 millones de dólares para su cliente en concepto de daños.

El denunciante, hoy de 50 años y conocido por haber trabajado en el musical "Rent", de Broadway, y en la serie televisiva "Star Trek: Discovery", había relatado que fue víctima de tocamientos no consentidos y de avances sexuales en la mencionada fiesta realizada en 1986 en la casa de Spacey, quien en ese momento tenía 26 años.

En 2017, tres años antes de la denuncia formal, el testimonio público de Rapp fue el disparador de múltiples denuncias de otros hombres que también reportaron haber sido objetos de abuso o de comportamiento inapropiado de Spacey, cuya carrera fue interrumpida de manera abrupta mientras gozaba de gran éxito por su papel principal en la aclamada serie de drama político "House of Cards".

Luego de que los casos tomaran trascendencia, Spacey difundió un comunicado en el que afirmaba no recordar ninguno de los episodios dados a conocer, aunque se disculpó por lo ocurrido.



El actor enfrentó otras denuncias vinculadas con delitos sexuales, entre las que destacan dos procesos judiciales en Nantucket, en el estado de Massachusetts, y otro en Los Ángeles, aunque todavía no fue condenado por ninguno de ellos.

El regreso de Kevin Spacey al cine

A pesar de sus denuncias de abuso, y luego de seis años alejado de las cámaras, el regreso de Spacey a la actuación es inminente luego de haberse revelado hace unos meses que participará en una nueva película, que ya está en proceso de rodaje.

Se trata de "1242 - Gateway to the West", dirigida por Peter Soons en una coproducción de Reino Unido, Hungría y Mongolia. La película la protagonizará junto a Eric Roberts, Christopher Lambert, Terence Stamp, Jeremy Neumark y Genevieve Florence.

La historia se centra alrededor de Batu Khan, el nieto de Genghis Khan, y uno de los comandantes en jefe del imperio mongol, a quien se le asignó la responsabilidad de invadir Europa pero terminó por fracasar.

El intérprete que fue parte de L.A. Confidential, American Beauty, Baby Driver, Seven, entre otros films, y también tuvo un éxito consagrado gracias a su papel en la serie televisiva House of Cards. También cabe destacar que, en su momento, iba a ser parte de la película All The Money in The World, pero debido al escándalo y repudio de su imagen, el director Ridley Scott lo sacó del corte final.