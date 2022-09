Por si ser una superestrella, fundadora de la marca de cosméticos KKW Beauty, influencer, protagonista de un reality show y un videojuego, accionista de grandes empresas y dueña de la marca Skims no fueran suficientes ítems en su currículum, Kim Kardashian sumó ahora uno más: la multimillonaria lanzó una firma de capital privado llamada SKKY partners.

Junto a Jay Sammons, exjefe de consumidores, medios y venta minorista de Carlyle, Kardashian comenzó con el fondo, que se centrará en inversiones en varias industrias, incluidos productos de consumo, comercio electrónico, medios y entretenimiento.

“La parte emocionante es sentarse con estos fundadores y descubrir cuál es su sueño”, dijo Kardashian en una entrevista con The Wall Street Journal. “Quiero apoyar lo que es eso, no cambiar quiénes son en su ADN, sino solo apoyarlos y llevarlos a un nivel diferente”, agregó.

La nueva empresa de Kim Kardashian

El lanzamiento se produjo después de que Sammons se acercara a Kardashian y su madre, Kris Jenner, este año con la idea de cofundar una firma. De hecho, Jenner también será socia de la firma, aunque no comentaron sobre el tamaño esperado del fondo ni sobre otros inversores.

SKKY aún se encuentra en sus etapas preliminares y aún no hizo ninguna inversión ni obtenido financiación externa, agregó Kardashian. La firma de capital privado planea eventualmente tomar inversiones mayoritarias y minoritarias en otras compañías.

¿Por qué un fondo de capital privado? La estrella dijo que planea aprovechar su propia experiencia como fundadora y ejecutiva para impulsar otras empresas, mientras que su socio Sammons se encargará de las operaciones diarias de SKKY, que mantendrá su presencia en Boston y Los Ángeles.

Kim Kardashian junto a su socio, Jay Sammons

Aunque Kim Kardashian es más conocida por su papel en la farándula estadounidense, desde su reality show "Keeping Up With the Kardashians" y sus romances con Kanye West o Pete Davidson, la mujer logró construir una fortuna de alrededor de 1.800 millones de dólares, estimó Forbes. Así, en abril de 2021 logró por primera vez el título de multimillonaria.

Skims, la popular marca de shapewear de Kardashian, obtuvo una valoración de 3.200 millones de dólares después de asegurar una ronda de recaudación de fondos de 240 millones de dólares anunciada en enero. Además de ser cofundadora, Kardashian es la mayor accionista individual de Skims y posee aproximadamente el 35 por ciento de la empresa. Kardashian también fundó la marca de cosméticos KKW Beauty y vendió una participación minoritaria a Coty en 2020 por 200 millones de dólares.

Negocios y dinero

Kim Kardashian es una de las varias adineradas de su familia. Su exesposo Kanye West tiene un valor de 2.000 millones de dólares, mientras que su media hermana Kylie Jenner y Kris Jenner tienen un valor de USD 600 millones y USD 230 millones, respectivamente.

Por otra parte, la empresaria no es la única celebridad en lanzar su propia firma de capital privado o capital de riesgo. El rapero Jay-Z, el actor Ashton Kutcher y los atletas Serena Williams y Kevin Durant ya tienen las propias.

Serena Williams captó 111 millones de dólares para su nueva empresa de capital riesgo Serena Ventures en marzo. La empresa ha invertido en más de 50 empresas con un valor de mercado total de 14.000 millones de dólares, entre ellas la plataforma de aprendizaje en línea MasterClass y la empresa tecnológica Propel.

Además, en diciembre, Kardashian anunció que aprobó el examen "Baby Bar" de California, una prueba requerida para los aspirantes a abogados que no asisten a facultades de derecho acreditadas. Kardashian, cuyo padre, Robert Kardashian, fue un abogado defensor que representó a OJ Simpson en su juicio por asesinato, es aprendiz en una firma de abogados de San Francisco.