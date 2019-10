Kiss, la histórica banda estadounidense de hard rock, desembarcará en la Argentina el sábado 9 de mayo de 2020 en el Campo Argentino de Polo, en el marco de su gira despedida End of the Road World Tour.

Después de una legendaria carrera de 45 años, la formación conformada por Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer y Tommy Thayer anunció que se despedirá para siempre de los escenarios con esta gira que los llevará por distintos puntos del planeta.

La gira comenzó en enero de este año y ya los llevó por Estados Unidos, Canadá, México y diversos países de Europa. Ahora falta que recorran Australia, Nueva Zelanda, Japón, Reino Unido y Argentina. Por ahora, la fecha en Buenos Aires es la única que tiene programada la banda en Latinoamérica.

"Todo lo que construimos y todo lo que conquistamos en las últimas cuatro décadas nunca podría haber sucedido sin las millones de personas en todo el mundo que llenaron clubes, teatros y estadios durante esos años", expresaron los músicos en un comunicado de prensa.

En la misma línea, resaltaron: "Esta será la celebración definitiva para aquellos que nos vieron y una última oportunidad para aquellos que no lo hicieron. KISS Army, nos estamos despidiendo en nuestra gira final con nuestro show más grande y saldremos de la misma manera en que entramos... Sin pedir disculpas e imparables".

El grupo de maquillaje facial y trajes extravagantes cuenta con más de 20 discos de estudio en su haber, entre los que se destacan su álbum debut homónimo, lanzado en 1974, "Rock and Roll Over", de 1976, "Destroyer" de 1976, "Dinasty" de 1979, "Unmasked" de 1980, "Creatures Of The Night", de 1982, "Crazy Nights", de 1987, y "Psycho Circus", publicado en 1998.