Uno de los procesos legales más interesantes para el universo del entretenimiento digital se lleva a cabo actualmente en los Estados Unidos y ha pasado por una segunda apelación. Es el caso de ReDigi, una empresa que al lector puede resultarle desconocida, pero que tuvo una interesante idea en 2010: crear un mercado para películas y canciones "usadas" compradas legalmente desde ITunes y otras plataformas. La empresa explicaba que podía tomar el archivo de la PC del vendedor, llevarlo a sus servidores y volverlo a emitir al comprador sin por eso violar las leyes de propiedad intelectual. Se basa en la doctrina de la "primera venta", que, en los Estados Unidos, indica que el dueño de una copia de un producto cultural cualquiera puede, a su vez, venderlo sin por eso violar copyrights.

En 2013, en una demanda que les estableció Capitol Records, un juez dijo que efectivamente se infringían los derechos de copia y eso causó la quiebra de ReDigi. Para entenderlo hay que comprender la tecnología. ReDigi decía que su tecnología no creaba una copia ilegal ni "reproducía" el archivo: que a medida que copiaba un archivo en la computadora del comprador, borraba el archivo, dato a dato, de la computadora del vendedor. Pero el juez dijo que habían trampa: para poder hacer eso, ReDigi tenía que crear una copia temporaria en sus propios servidores, es decir, una reproducción no autorizada -pirata, para usar un término sencillo- y que, por lo tanto, se infringía el copyright.

Aunque se condena la copia ilegal, la Justicia ve viable la venta de “archivos usados”

Esto sucede siempre: cuando "vemos" en nuestras PC una película de Netflix, se está creando una copia -en este caso, autorizada- en el archivo temporal. No de "la película", sino en realidad un programa que indica a los dispositivos de la computadora cómo comportarse para crear las imágenes y los sonidos en el monitor. Luego este archivo se borra... o no: queda en un lugar no alcanzable del disco rígido que luego, con nuevos archivos, es rescrito.

Ahora bien: la apelación, resuelta ayer, es menos taxativa. Dice que hay una copia, pero imagina que puede haber -y de hecho, sería legal- una forma posible de crear un mercado secundario para archivos usados, si el usuario pudiese almacenarlos solo en una nube. ReDigi dice que tal cosa sería contradictoria: por qué comprar por u$ 5 espacio en una nube para un archivo que se compró por u$ 1. El juez replica que se puede comprar espacio para almacenar mucho más que una canción, y que el costo se repartiría en las ventas.

Es importante este caso porque imagina la posibilidad de ese mercado secundario de archivos directamente gestionado por usuarios. Y cambiaría radicalmente ciertas reglas del negocio de las descargas digitales, que representan sobre todo para la música un sostén mayúsculo. El caso, probablemente, llegue a la Suprema Corte durante 2019.