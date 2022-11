Netflix se prepara para el Mundial Qatar 2022. A menos de un mes de una nueva disputa por la Copa del Mundo, llega a la plataforma de streaming “Sean eternos: campeones de América”, una serie documental sobre la intimidad de la consagración de Selección Argentina en la Copa América 2021.

La producción nacional cuenta con tres episodios, en donde le mostrarán al público cómo fue el camino que los llevó a consagrarse como los mejores del continente en medio de presiones y críticas por parte de los medios de comunicación y de ellos mismos.

En una ideal original y producida por Agustín Pichot y PEGSA, en esta serie documental dedicada a la “Scaloneta”, futbolistas como Lionel Messi y demás compañeros aparecerán para analizan y revivir cada momento previo a alzar la Copa America y romper una mala racha de 28 años sin obtener el título.

Messi, uno de los testimonios más importantes del documental. Foto: Netflix. Mazalán Comunicaciones

“Mi familia fue siempre la que lo vivió igual que yo, la que sufrió muchísimo, y al mismo tiempo intentaba estar fuerte delante mío para demostrarme que estaban bien, que no pasaba nada, pero yo sé lo que pasaron y ese momento fue como un descargo para todos”, reconoce Leo Messi.

Por su parte, Ángel Di María expresa: “Es difícil, tantos años de sufrimiento y al final poder lograrlo creo que no es solamente mío, sino que es de mi mujer, de mis hijas y del equipo también, de mi viejo. Después de todo ese sufrimiento que tuvieron, poder darles esa Copa y decirles ‘ya está, lo logré’. Tengo miles de trofeos, pero como este no, como este no hay, creo que este era lo único que quería”.

Otras figuras del fútbol internacional también aparecerán en Sean eternos, entre ellos Neymar Jr, Ronaldinho, Dani Alves, Xavi Hernández, Césc Fábregas, Sergio Busquets, Luis Suárez, Jordi Alba, Arturo Vidal y los ex jugadores argentinos Javier Zanetti, Javier Mascherano y Pablo Aimar, quienes analizan el “fenómeno Messi” desde sus respectivos puntos de vista.

Sean eternos: cuándo se estrena el documental de la Selección en Netflix

La serie documental sobre la Scaloneta se estrenará en Netflix este jueves 3 de noviembre y pasará a ser parte del catálogo permanente junto con otros títulos de películas y series.

Episodio 1: Cuentas pendientes

Después de perder cuatro finales y considerar el retiro de la selección argentina, Messi regresa con energías renovadas para encarar la fase de grupos de la Copa América 2021.

Episodio 2: Un equipo, un líder

Con el liderazgo de Messi y la garra de Dibu, De Paul, Lautaro y Di María, Argentina le hace frente a los desafíos en cuartos de final y semifinales.

Episodio 3: A todo o nada

Es el momento: Messi, Di María y todo un país van por la gloria frente al Brasil invicto de Neymar en el Maracaná. Pero a la selección Argentina la persiguen fantasmas del pasado.