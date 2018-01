La banda británica Radiohead acusó a la cantante estadounidense Lana del Rey de que la canción Get free, incluida en su última producción Lust for life es una copia de Creep, el primer gran éxito del grupo liderado por Thom Yorke.La acusación fue confirmada por la propia cantante a través de su cuenta de Twitter, y niega haberse inspirado en la composición del grupo británico, informa sobre la negativa de la banda para llegar a un acuerdo y vislumbró un enfrentamiento en la Justicia. "Es cierto sobre la demanda. Aunque sé que mi canción no fue inspirada por Creep, Radiohead siente que era y quiere el 100% de la publicación. Ofrecí hasta 40 en los últimos meses, pero sólo aceptarán 100. Sus abogados han sido implacables, así que lo haremos. Lidiaremos con eso en la corte", escribió Lana del Rey en su cuenta de Twitter. Por su parte, los integrantes de Radiohead no se pronunciaron al respecto, a pesar de haber sido consultados por varios medios internacionales.