La pianista y cantante de jazz Diane Krall presentará, el próximo 2 de mayo, Turn up the quiet, su nuevo disco, en el Teatro Gran Rex, ubicado en la Avenida Corrientes 857 de esta ciudad, en un show en el que también repasará algunos de sus grandes éxitos. El álbum que mostrará es el décimo tercero de estudio de su carrera, y para él no solo cantó y tocó el piano sino que hizo la selección completa del repertorio y compuso todos los arreglos para tres tipos de formaciones diferentes, todo un logro que le permitió ingresar en los primeros puestos del chart de jazz de Billboard. Es de hecho la única artista del medio en lograr un "top 40" con ocho álbumes diferentes, un récord lejos de ser igualado.

Ocho años después de su último show en el país, la artista canadiense mostrará la última grabación realizada con el multipremiado productor Tommy LiPuma -colaborador de toda la carrera de Krall, fallecido en marzo pasado, a los 80 años y pocas semanas después de terminar el proyecto-, en donde conviven canciones de amor y esperanza, una selección de standards a la que imprime su propio sello.

En su último concierto en Buenos Aires, Krall se había presentado en este mismo escenario junto a un trío de jazz, con el que interpretó su disco Quiet nights, en donde había entre otros una versión de Corcovado, el clásico de Tom Jobim. Con más de 15 millones de discos vendidos en todo el mundo y múltiples premios, Krall cuenta con 25 años de carrera, en donde se destacó por su abordaje del jazz, a partir de sensuales y reposadas interpretaciones. Proveniente de una familia de músicos, la artista además está casada desde hace varios años con el legendario Elvis Costello.