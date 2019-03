Ruth Bader Ginsburg es una verdadera heroína en la defensa y la conquista de derechos para las mujeres en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, además, son el país que ha reconstruido míticamente su historia gracias al cine. Por lo tanto, RBG requería una película de ficción -realizada en paralelo al documental premiado RGB, justamente-. Este filme biográfico firmado por la artesana Mimi Leder es de esas películas industriales bien hechas (curiosidad: como Capitana Marvel) que entiende que un buen cuento es mejor vehículo de ideas que una declamación subrayada en la cara del espectador. Bien actuada, sin estridencias y con el tempo justo, logra lo que se propone.

Título original: On the basis of sex, EE.UU., 2018. Duración: 120’. Dirección: Mimi Leder. Intérpretes: Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Cailee Spaeny. Calificación: apta para mayores de 13 años.