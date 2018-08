Así como no todos los SVOD son Netfl ix -que es el más grande, pero la competencia no tardará en llegar-, no todos los streaming musicales son Spotify. De hecho, el principal competidor de la empresa de Daniel Ek es Deezer, con base en París, y que le lleva la delantera en Europa. Spotify tiene 180 millones de usuarios; Deezer, 14, pero casi todos los de la empresa europea son pagos. Y Deezer tiene, además, un catálogo con 53 millones de temas, nada despreciable. La fi rma acaba de lograr un ingreso de capital por u$ 185 millones, lo que lleva su capitalización total a u$ 1.160 millones. La noticia más importante dentro de esta novedad consiste en que unon de los participantes en esta ronda de capitales fue la fi rma Rotana. Rotana es de Dubai y es además la mayor distribuidora de música en el mundo árabe.

Con esta fi rma, además, Deezer fi rmó un acuerdo a largo plazo para distribuir contenidos. El streaming llegará a usuarios del norte de África y Medio Oriente, incluyendo Egipto, Turquía, Arabia Saudita y los Emiratos. Es un mercado que otras fi rmas han descuidado y que crece de manera constante. La estrategia de Deezer, pues, parece ser ganar fuerza y presencia en aquellos lugares que quedan “descuidados” por fi rmas más grandes o con mayor “marca”, específi camente en este caso Spotify o incluso Apple Music.

Pero también hay una pequeña pero importante porción de geopolítica en este asunto. Rotana, en el comunicado respecto de la sociedad con Deezer, dice ser “el mayor distribuidor de música árabe premiada internacionalmente, y ahora expandimos nuestras operaciones gracias a Deezer al Norte de África, Medio Oriente y otras regiones del mundo gracias a una empresa que está creciendo globalmente”. Como en otros negocios, las empresas del universo árabe buscan expandirse más allá de las fronteras a las que, hasta ahora, habían quedado confi nados. Una de las metas de Rotana es expandirse justamente en mercados que no pertenecen a la esfera islámica. La sociedad con Deezer, que tiene un crecimiento sólido en Europa, es ideal y se ve refl ejada en el hecho de que la empresa, en las últimas colocaciones, ha logrado recaudar para inversión unos u$ 531 millones, y la intención es seguir capitalizándose para lograr una ubicación importante en otros mercados.

El problema de estos sistemas consiste en el catálogo. De allí que asociarse con una empresa “de nicho” que pretende dejar de serlo y tiene un catálogo exclusivo grande resulta una buena estrategia para diferenciarse de una competencia feroz que va a jugar la batalla de la exclusividad.