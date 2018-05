La película que cambió la ciencia ficción

La mayoría de los fanáticos de Stanley Kubrick están de acuerdo con que 2001: Odisea del espacio no es su mejor película. Pero también están de acuerdo en que, por mucho, es de sus filmes más influyentes. No sólo por representar de manera (hiper)realista lo que sería viajar al espacio, ni por su mirada -copyright Arthur C. Clarke y Carl Sagan- de la evolución humana inteligencia artificial incluida, sino por llenar el espacio de misterio e innovar creando técnicas especiales para representar lo infilmable. Vale la pena volver a evaluar este filme, discutible pero fascinante. El sábado, a las 22, por Max (gran copia, de paso).

Indiana Jones

Así, porque van juntas Los Cazadores del Arca Perdida, Indiana Jones y el Templo de la Perdición (la favorita de este redactor por su gratuidad y humor absurdo) e Indiana Jones y la Última Cruzada (con el gigantesco Sean Connery y secuencias antológicas). Las primeras tres de la ¿pentalogía? de Indiana, en continuado para ver de paso cómo fue evolucionando no sólo el personaje sino el estilo de Steven Spielberg de 1980 a 1989. Hay momentos increíbles, aventuras sin pausa y el mejor Harrison Ford. Fiesta para trasnochadores. El viernes, desde las 22, por Fox Classics.

Celular

Una de las mejores películas de acción y suspenso (homenaje desembozado a la mejor tradición de la clase B) de las últimas décadas. Hay una mujer secuestrada (Kim Basinger) por un mafioso (Jason Statham) que logra comunicarse celular mediante con un desconocido (Chris Evans), el único que la puede salvar, mientras un policía investiga (William H. Macy). Elencazo para una película que debería convertirse en obligatoria para quien quiera filmar tensión visual. El realizador David R. Ellis (creador de joyitas del género como Snakes on a Plane) tenía mucha mano para hacer cine de puro movimiento. Divertidísima, además. Jueves, a las 22, por TNT.

El insoportable

Segundo largometraje como director de Ben Stiller, es también una de las películas más molestas e ignoradas de la historia del cine. Matthew Broderick es un pobre tipo al que un aparentemente amigable técnico “cuelga” del cable. Pero ese tipo, un desaforado Jim Carrey en la cima de su arte, es realmente un psicópata que le come la vida sólo porque necesita un amigo. Humor negro y absurdo a velocidad de la luz, y un grado de tensión que recuerda -sí, así es- al mejor Buñuel surrealista. Mañana, a las 22, por FX.