Cuando los Oscar se entregan con absoluta justicia

A principios de año, Chile se convirtó en el segundo país latinoamericano en conseguir un Oscar. Fue por la bellísima Una mujer fantástica, se Sebastián Lelio, que narra el amor entre una chica transexual -la extraordinaria Daniela Vega- un hombre mayor que ha dejado a su familia por ella y, luego, la lucha de esa mujer por ser reconocida como familia tras la muerte de su pareja. Sensible, en ocasiones vibrante, no pone en primer lugar la denuncia o el pedido políticamente correcto sino la pura fábula, un melodrama perfecto. Fantástica, pues. Sábado, 22, Fox premium.

Relatos salvajes

Esta colección de cuentos de humor cruel bien argentino, que por otro lado logra eludir el grotesco y cierto tono de “porte- ñitud” para darle universalidad al asunto, merece volver a verse más allá del tremendo boom que logró cuando su estreno. Algo es seguro: más allá de no pocas oscuridades y crueldades, es una película de una comicidad infalible. Damián Szifrón, amante del cine clásico, es sobre todo un comediógrafo. Vuelva a reírse sin problemas (todo funciona, crease o no) con estos cuentos un poquito crueles este viernes a las 22, por TNT HD.

Sully: hazaña en el Hudson

La maestría como narrador de Clint Eastwood se prueba en esta película con un pequeño pero fundamental detalle: sabemos desde el principio que la “tragedia” no sucede, que alguien la evitó, pero igual estamos en suspenso. Al mismo tiempo, Eastwood nos vuelve a proponer el relato de un hombre que, más allá de cualquier falla, decide hacer lo correcto en el momento que corresponde porque no solo es su deber profesional sino, sobre todo, su deber moral. Tom Hanks está perfecto en el rol y la película es puro suspenso de comienzo a fin. No hay otro director como Clint Eastwood. Va el jueves a las 22 en MaxPrime.

Miami Vice

Michael Mann fue el creador de la serie División Miami (Miami Vice en el original) y vuelve a ese mundo muchos años después para actualizarlo. Lo hace al mismo tiempo que mantiene la trama en lo esencial, deja de lado los adornos, combina la música con la emoción de los personajes y coreografía perfectas secuencias de acción con un realismo seco que recuerda una versión siglo XXI del gran Howard Hawks. No hay un segundo de pausa: cuando no manda la acción, lo hace la ansiedad. Mañana, 22, A&E.