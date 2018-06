Cine político desde la mirada de Otto Preminger

■ Otto Preminger fue uno de los mayores realizadores de Hollywood. Para muchos críticos, era un realizador político: muchas de sus tramas giraban sobre el funcionamiento del poder. Aunque, por supuesto, detrás de ello hay una mirada maquiavélica sobre cómo se ejerce, a la vez crítica y distanciada. Su estilo es casi clínico, sin énfasis, y eso lo vuelve mucho más moderno que sus contemporáneos. Tempestad sobre Washington, un drama que ocurre en el Congreso de los EE.UU., es eso y, también, una fábula moral sobre la naturaleza del mal. Sábado a las 22, FoxClassics.

The Truman Show

■ Obra maestra del australiano Peter Weir, esta película no es, como parece -o no es solamente- una sátira sobre la televisión, sino una parábola respecto de la libertad y lo que se supone que es el destino. Truman -un genial Jim Carrey- es el primer ser humano adoptado por un canal de TV, y vive, sin saberlo, en un gigantesco reality showà hasta que desea escapar. El duelo con Christus (el “padre” de Truman, un perfecto Ed Harris) es, también, una reflexión teológica. Y, como corresponde, es una gran comedia. Viernes, 22, Paramount.

La flor de mi secreto

■ De lo mejor de Pedro Almodó- var, sin dudas, es este melodrama con elementos de comedia donde Marisa Paredes interpreta a una mujer que, con seudónimo, escribe exitosas novelas del corazón, pero tiene demasiados problemas para encontrar el amor ella misma. Marisa Paredes está en la cumbre de sus capacidades como actriz en esta historia, y logra momentos conmovedores junto a Imanol Arias. Pero además hay una gran reflexión sobre el juego entre realidad y ficción. Puro corazón, con bello final además. Jueves, 22, Film&Arts.

Mi novia el travesti

■ Probablemente lo mejor que hizo Alberto Olmedo en el cine, con guión -y actuación, ademásde Oscar Viale. Como todas las historias del dramaturgo, se trata de una ironía agridulce sobre el porteño medio. Aquí Olmedo se enamora de una chica (extraordinaria Susana Giménez) que se hace pasar por una travesti para encontrar trabajo en el mundo del espectáculo (ok, el título, de 1975, lleva “el” y no “la”: la sociedad ha mejorado). Y el “macho”, vencido, debe enfrentarse a prejuicios propios y ajenos. Una fábula sobre el infierno cotidiano. Mañana, 22, por Volver.