Cine de terror para quienes no gustan del cine de terror

■ En 2016, nos tomó por sorpresa una película de terror diferente de las demás. Se llamaba -se llama- La bruja, transcurre en los primeros tiempos de la colonización puritana de Estados Unidos y comienza con una familia expulsada de una comunidad por diferencias religiosas. Adaptados a una cabaña en los límites de un bosque, la joven hija de esta familia comienza a manifestar ciertos poderes. Es un filme muy climático, que no deja de lado el aspecto social e histórico y que introduce lo sobrenatural poco a poco, hasta que ya no tenemos salida. Ideal para quienes creen que el terror es gritos, sangre y sustitos. El sábado, a las 22, por Cinecanal.

Darkman

■ La obra de Sam Raimi tiene una fuerte influencia de la comedia física y de la historieta de horror de los ’50. Darkman, estrenada el mismo año que la Batman de Tim Burton, es una bella ensalada de cómic, horror, comedia alocada y excelentes actores (Liam Neeson, Frances McDormand) para narrar al superhéroe más improbable del mundo: un tipo que, por un accidente, carece de sensaciones (y de cara, de paso). Como dato: Raimi había querido adaptar El Hombre Araña, no pudo entonces y algo de eso pasó a Darkman (y después haría... El Hombre Araña). Viernes, a las 22, por Fox Classics.

Guardianes de la Galaxia Vol. 2

■ No es una película de superhéroes. Es una comedia de aventuras a la que los efectos especiales le importan menos que el humor y las emociones de sus (mucho más que) queribles personajes. Además de que tiene momentos de cinefilia desaforada (el homenaje a Intriga Internacional, de Hitchcock, es hermoso), es, sobre todo, una historia sobre la relación entre padres e hijos, sobre lo que implica realmente una familia y sobre el paso de la infancia a la adultez. Emotiva y cómica, combinación poco frecuente en este género. Jueves, a las 22, por HBO 2.

El exorcismo de Emily Rose

■ Una de las mejores películas sobre la religión filmada en los últimos diez años, donde un caso de exorcismo que sale mal lleva a un juicio apasionante. La dirigió Scott Derrickson (un artesano muy bueno, responsable de la bellísima Dr. Strange) y el elenco (Laura Linney, Tom Wilkinson, Jennifer Carpenter) busca más la verdad de los personajes que el susto inmediato. La combinación de exploración filosófica y terror directo (y ambiguo) es totalmentre original. Y da miedo en serio, además. Va mañana, a las 22, por Universal.