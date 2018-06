Cuento de hadas y sátira según Tim Burton

Hay un lazo absoluto entre el cuento de terror y el cuento de hadas. El primero es, sin dudas, el hijo del primero. Tim Burton, formado como animador, logró explotar ese vínculo en sus mejores películas. El joven manos de tijeras cabe dentro de ese conjunto, al cual el realizador le agrega una enorme dosis de sátira social, un duro elemento melodramático y una capacidad de observación impecable. Con el tiempo, esta fábula de un pobre Frankenstein con manos hechos de tijeras y su vínculo con una familia y un pueblito mediocres se volvió obra maestra. El sábado va a las 22 por FXM. Preparen los pañuelos.

Gatica, El mono

Sin dudas, una de las grandes películas argentinas de los últimos treinta años es Gatica, el mono, de Leonardo Favio. Dejemos de lado el evidente paralelo con el peronismo y la idea de un destino de gloria trunca que es el gran tema de las ficciones argentinas. Lo que hace de este filme algo ejemplar es su puesta en escena, su vértigo tanto emocional como físico, la combinación de melodrama y picaresca en un espectáculo gigante que es reflejo de lo gigante de las pasiones en juego. Favio era un creador enorme y esta es una de sus mejores obras, con trabajos impecables en todos los rubros. Viernes, 22, Cine.Ar.

El cuento de la princesa Kaguya

Una enorme obra maestra de animación dirigida por Isao Takahata (su último largo). Basada en un cuento tradicional japonés, la de una pequeña princesa lunar que le otorga felicidad -por un tiempo- a un par de campesinos sin hijos no solo es de una enorme delicadeza, sino que deja de lado el “estilo animé” tradicional del género en Japón para inspirarse gráficamente en los grabados y el dibujo sobre papel, en esa caligrafía perfecta que hizo célebres a artistas como Hokusai. Por otro lado, el relato es tan conmovedor y bello como la forma en la que fue realizado. No pasó por los cines. Jueves, 21:35, I-Sat.

Abzurdah

Sorpresa esta adaptación del best seller de Cielo Latini con la China Suárez. No solo por la calidad de la actuación de la protagonista (que realmente da el tono del personaje y no tiene un gesto de más) sino por la actualización y el rescate del gran melodrama para un mundo mucho más libre y cínico que el de los años de oro del género. Narrada con lo necesario, hay algo también casi metafísico en la búsqueda de un sentido a través del martirio físico totalmente infrecuente en el cine de hoy. Curiosa, y también buena película. Mañana a las 22 por TNT.