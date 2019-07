El grupo norteamericano de thrash metal Slayer anunció el tramo final de su gira de despedida que durante noviembre pasará por diversas ciudades de Estados Unidos, donde compartirá escenario con Primus, Ministry y Philip Anselmo & The Illegals. La recorrida de Slayer tendrá una velada especial el 9 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York donde Anselmo & The Illegals interpretará un set especial sobre el álbum Vulgar display of power de Pantera y cerrará los días 29 y 30 en The Forum (Los Angeles), ciudad natal de la banda formada en 1981.

Antes de esa serie, el adiós del conjunto pasará por Argentina, donde ofrecerá un concierto el 29 de septiembre en el estadio Luna Park de la Ciudad de Buenos Aires. Desde 2011 sin la guitarra de Hanneman, Slayer reúne actualmente en su formación a Tom Araya (voz y bajo) y Kerry King (guitarra) como únicos miembros originales junto a Gary Holt en segunda guitarra y Paul Bostaph en batería.