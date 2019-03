La investigación policial determinó que Keith Flint, cantante del grupo británico The Prodigy hallado muerto en su casa de la localidad de Essex el 4 de marzo, se ahorcó, aunque todavía no se dieron a conocer los estudios toxicológicos. Así lo informó el New Musical Express, entre otros medios británicos, de acuerdo a los resultados de la autopsia realizada el pasado 7 de marzo en el hospital Broomfield.

Desde un primer momento su compañero de banda Liam Howlett había afirmado en redes sociales que Flint se había quitado la vida, no se había precisado cómo. La investigación policial desechó la posibilidad de un crimen e intenta establecer ahora el estado en que se encontraba Flint al momento de su muerte y cerrar definitivamente el caso. El artista fue hallado por la policía luego de advertencias de algunos vecinos sobre movimientos extraños en su domicilio. Los resultados totales de la investigación serán dados a conocer recién el 23 de julio.