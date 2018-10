Porn Hub, el sitio de pornografía más célebre y más exitoso de Internet, entregó por estos días la beca Pornhub Grant for Sexual Wellness Research, que consta de u$s 25.000 para programas relacionados con la investigación alrededor de la vida sexual. Estos señores no tienen un pelo de tontos: la pornografía es, siempre, algo sospechoso y vergonzante, el pato de la boda moral a la hora de hablar de ciertas decadencias sociales, especialmente en un país tan ambiguo como los Estados Unidos. Que dedique una parte e sus ganancias a la investigación sobre salud sexual es una buena manera de cerrar esa grieta.

PornHub hace años patrocina esta clase de estudios. Ha realizado y publicado no solo investigaciones estadísticas respecto del consumo de estas chanchadas -son famosos, siempre se comentan en los medios- sino también ensayos sobre biología o comportamiento social relacionados directamente con este tipo de entretenimiento. De hecho, el nombre del programa bajo el cual se desarrollan estas iniciativas se llama "Pornhub Cares" ("Pornhub se preocupa"). La beca recayó en un profesor de psicología de la universidad de Kansas, Omri Gilliath, y sus asistentes. El vicepresidente y vocero de la compañía, Corey Price, dijo al anunciarlo que Gilliath "se ha dedicado a descubrir más detalles e información respecto del consumo de entretenimiento para adultos y sus efectos, (à) en última instancia, queremos que el público tenga información que les permita llevar una vida sexual más feliz y saludable, y el trabajo de Gilliath apunta a ello".

Llevar adelante esta clase de iniciativas le provee a Pornhub respetabilidad y así evitar ciertos ataques conservadores

Pues bien, ¿de qué trata el trabajo del doctor Omri Gilliath? Su hipótesis es que el consumo de pornografía depende de razones mucho menos observables que las que imaginamos. O sea, que no es solo el deseo de ver gente sin ropa ejerciendo el viejo uno-dos sino algo más. Para eso, ha establecido correlaciones entre consumo de porno, tipo de contenidos que se consumen dentro de él, estilo de vida, tipo de relaciones que establece el sujeto, contexto social, género, etcétera. Sí, amigos, ya lo sé: suena a perogrullo, pero lo que Gilliath busca es otra cosa, es por qué utilizamos el porno para excitarnos y si hay algún tipo de comportamientos no sexuales que nos lleva luego a consumir esta clase de contenidos. Porque lo más importante de su trabajo no es saber si el porno hace bien o mal (sabemos que es inocuo para los adultos) sino qué rol juega o qué influencia ejerce en las relaciones entre las personas.

Aquí se abre un campo de incógnita, porque desde que el porno empezó a ser aceptado más o menos globalmente han cambiado las relaciones sociales. El "casarse para siempre" hoy no solo no es la norma, sino que tampoco es norma el matrimonio en sociedades urbanas. La "liquidez" de las relaciones es bastante más visible y en las nuevas generaciones se comienza a ver un rechazo a la exclusividad sexual que suele asociarse con la fidelidad o como condición necesaria para establecer una pareja. ¿Tuvo algo que ver el porno en eso o más bien la tolerancia a la pornografía es producto del mismo tipo de factores que vuelve más difusas las relaciones? Hacia ese tipo de preguntas es donde apunta el trabajo de Gilliath.

Una de las preguntas centrales de estas investigaciones es si la pornografía altera lazos y relaciones

Por otra parte, aquí tienen la URL del sitio, https://www.pornhub.com/sex/ No es el agregador de videos sino una web muy seria y bien diseñada donde se encuentran artículos sobre sexualidades en personas con discapacidad, sobre salud reproductiva, sobre ETS, etcétera, y está dirigido por la doctora Laurie Betito, que además responde preguntas específicas de los usuarioas. Lo que este tipo de iniciativas provee es, sobre todo, respetabilidad y seriedad, aunque la empresa madre presente videos como "la más loca orgía lesbiana con jovencitas y abuelas", por supuesto. Porque hay una cuestión central: las empresas grandes, aquellas que buscan públicos amplios, son reacias a poner publicidad o asociarse con productores de porno. Pero cuando aparece el interés público, la culpa se diluye un poco y esa respetabilidad que se gana se convierte, a la larga, en dólares. Sí, claro que hay algo de cinismo en esto, pero de todos modos está muy bien. Una manera de colaborar, de paso, con la investigación del Doctor Gilliath.