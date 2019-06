Tencent Pictures, la división de cine de una de las empresas del sector privado chino más importantes, dedicada a la producción y coproducción cinematográfica y audiovisual, anunció en la última semana cuáles serán las producciones que lanzará en su mercado y el resto del mundo en los próximos meses, y lo interesante de la lista es que, si bien presenta una buena cantidad de contenidos realizados con empresas occidentales -dicho más claro, con Hollywood- también tiene en preparación una buena cantidad de películas de propaganda pro China que, en otros tiempos, no habrían tenido prioridad en sus planes.

Entre los títulos "internacionales", aparecen la nueva Terminator (Terminator: Dark Fate), la demorada secuela de Top Gun (Top Gun: Maverick, con Tom Cruise), la adaptación del videojuego Monster Hunter a cargo de Paul W.S. Anderson (Resident Evil), y el drama protagonizado por Tom Hanks A Beautiful Day in the Neighborhood, así como la coproducción animada con Sony Wish Dragon. Estos son todos títulos de alto peril que ya tienen asegurada la distribución y el estreno globales.

Pero lo demás, la parte más "jugosa" es la de propaganda, entre ellas Me and My Motherland, una película sobre los setenta años de la fundación de la República Popular de China. Pero a esto siguieron anuncios de series sobre el sistema judicial chino, sobre la educación y sobre el Partido Comunista chino. Tras estos anuncios, el CEO de Tencent, Edward Cheng, dijo que "todos estamos preocupados por cómo la industria hoy está más lenta, y eso presenta nuevos desafíos. (...) Yo les digo a nuestros colegas que hay que mantener la fe".

El énfasis en producciones patrióticas tiene que ver con la guerra comercial con EE.UU

La razón por la cual se orienta un poco más a películas y series de propaganda tiene que ver con la guerra económica con los Estados Unidos, lo que puede causar problemas en el mercado chino de la exhibición aunque, dado el capital que representa para Hollywood la industria china, podría generar muchos más problemas en los Estados Unidos. Después de todo, el mercado chino consta de nada menos que 60.000 pantallas y sigue creciendo en la instalación de cines y complejos en todo el territorio. Por lo demás, las películas locales tienen un público importante que mantiene en funcionamiento todo el sistema, si bien en estos años, incluso con crecimientos muy acusados, la balanza entre lo que se produce y lo que se ingresa no es tan virtuosa como un lustro atrás.

Es importante además tener en cuenta que, desde 2018, Tencent tiene también entre sus negocios la distribución cinematográfica dentro y fuera de China, en el enorme e influyente mercado asiático y del Pacífico. Para Cheng, según las palabras dichas en pleno Festival de Shanghai (un evento importantísimo que funciona como espejo de todas las tendencias y los conflictos del audiovisual en el mercado más grande y potencialmente más rico del mundo), "el negocio de las películas es muy importante para posicionar en el mundo la cultura china". Es interesante: si bien los filmes chinos de gran presupuesto son sumamente exitosos y específicamente "chinos" en iconografía, ambiente y contexto histórico, son, formalmente, clones de la poética del Hollywood de gran presupuesto. De algún modo, los chinos comprendieron la lección de cómo instalar, audiovisual mediante, una cultura en el mundo. Quizás la tensión con los EE.UU. sea la oportunidad para que desplieguen esas herramientas.