El productor y director francés Luc Besson está con enormes problemas. No solo por las denuncias que ha tenido de abuso sexual en el pasado, sino porque su empresa, la productora Europa Corp., reportó deudas en 2018 por u$ 101 millones. La explicación: la muy mala performance de las películas producidas por esta empresa en los Estados Unidos, en parte por las denuncias contra Besson. Pero no es lo único: el mayor problema en realidad consiste en el fracaso mundial de la película Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas, estrenada en el pasado julio. Esa película costó más de u$ 180 y era una carta fortísima para Europa Corp. en todo el mundo. Se trata de la adaptación de una historieta de culto francesa que suele sindicarse como inspiración para La Guerra de las Galaxias. Pero la recaudación global y real de la película no superó los u$ 225 millones, lo que implica en realidad una pérdida. Sin contar el maltrato que sufrió por parte de la crítica.

En estos momentos, Europa Corp. está vendiendo algunas de sus propiedades con la intención de mantenerse a flote después de un revés tan enorme. La firma es el mayor estudio europeo y ha logrado competir de igual a igual en el campo del gran entretenimiento con los grandes de Hollywood. Incluso ha tenido varios número uno de taquilla en ese país, como el tanque de ciencia ficción Lucy, protagonizado en 2015 por Scarlett Johansson y Morgan Freeman, entre otros.

La deuda inmediata de la firma se redujo a u$ 10 millones. Pero tiene préstamos pendientes por u$ 400 millones, mientras que el catálogo de películas producidas no supera actualmente una valuación de u$ 160 millones. Vivendi, parte del consorcio, busca actualmente socios para sostener la empresa en crisis.