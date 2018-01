Guillermo del Toro hechizó a la Academia de Hollywood y consiguió 13 nominaciones para The Shape of Water, la gran favorita en la 90 edición de los Oscar frente a rivales como Dunkirk, con ocho candidaturas, y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, con siete.

La fantasía romántica del cineasta mexicano aspira a las siguientes estatuillas: mejor película, mejor director, mejor actriz (Sally Hawkins), mejor actor de reparto (Richard Jenkins), mejor actriz de reparto (Octavia Spencer), mejor guion original (del Toro y Vanessa Taylor), mejor fotografía (Dan Laustsen), mejor diseño de vestuario (Luis Sequeira) y mejor edición (Sidney Wolinsky).

Esta historia de amor entre una mujer muda y una criatura marina en EE.UU., en el marco de la guerra fría y con la estética de cuento de hadas tan reconocible de su autor, también es candidata en los campos de banda sonora original (Alexandre Desplat), diseño de producción, edición de sonido y mezcla de sonido.

La chilena “Una mujer fantástica”, de Sebastián Lelio, aspira al galardón de film en lengua no inglesa

Otras películas con grandes opciones son la bélica Dunkirk, del británico Christopher Nolan, con ocho candidaturas, y la cinta independiente Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, con siete nominaciones.

Darkest Hour, filme político centrado en la figura de Winston Churchill, obtuvo seis nominaciones, las mismas que el drama Phantom Thread, que supone la despedida de Daniel Day-Lewis del cine. Además, Blade Runner 2049 se llevó cinco candidaturas, todas ellas de carácter técnico, mientras que Lady Bird, de Greta Gerwig, opta también a cinco nominaciones.

Del Toro, que hasta hoy únicamente contaba con una nominación al Oscar (por el guion de El laberinto del fauno), peleará el trono de mejor director junto a Christopher Nolan (Dunkirk), Jordan Peele (Get Out), Greta Gerwig (Lady Bird) y Paul Thomas Anderson (Phantom Thread).

El toque latino lo darán obras como "Coco", la cinta de Pixar sobre el tradicional Día de los Muertos mexicano, nominada como mejor película de animación y a la mejor canción original ("Remember Me"), y la cinta chilena "Una mujer fantástica", de Sebastián Lelio, que aspira al galardón de mejor película en lengua extranjera.

La 90 edición de los Óscar se celebrará el 4 de marzo en el Teatro Dolby, de Hollywood, y contará por segundo año seguido con Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias.