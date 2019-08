Breaking Bad, una de las series más aclamadas de la última década, está de regreso. La historia del fracasado profesor de química devenido en poderoso narcotraficante, Walter White, tendrá su continuación en una película llamada "El Camino", que se estrenará el 11 de octubre.

"El Camino: una película de Breaking Bad" es una producción original de Netflix que explorará lo que sucedió con Jesse Pinkman, el compañero y ayudante de Walter White, luego del final de la serie. En el último capítulo, Pinkman se aleja de Walter luego de ser rescatado por él en un auto Chevrolet El Camino de 1978, que pertenecía a Todd Alquist. Así, se responderá el misterio en torno a su destino luego del trágico final del protagonista.

Si bien en un primer momento había trascendido que se estrenaría una película titulada "Greenbrier", que estaría enmarcada dentro del universo de Breaking Bad, el trailer confirmó el nuevo nombre y dio algunas pistas de cómo será la trama.

Netflix estrenó este sábado el trailer de "El Camino". En ál aparece Skinny Pete, amigo de Jesse, siendo interrogado por su paradero en una dependencia policial. "No sé dónde está. No sé a dónde se dirige. Norte, sur, oeste, este, México, la Luna... Pero aunque lo supiera, no se los diría. Veo las noticias igual que todos los demás. Vi la jaulita donde lo mantenían. Supe lo que le hicieron para asegurarse de que siguiera cocinando", remarca el personaje.

El golpe fuerte llega cuando menciona explícitamente a quién se refiere: "No los ayudaría a regresar a Jesse Pinkman a una jaula", lanza Skinny Pete a los policías.

"Es un capítulo de Breaking Bad que no me había dado cuenta que quería y ahora que lo tengo, estoy muy feliz de que esté ahí", reconoció el actor que encarna a Pinkman, Aaron Paul en una entrevista brindada al New York Times. Paul, incluso, participó de la realización del guión junto a Vince Gilligan, quien lo invitó a colaborar.

Hace varios meses, tanto Aaron Paul como Bryan Cranston --el actor que interpreta a Walter White-- compartieron en sus cuentas de Twitter la foto de dos burros en un desierto, con una única palabra para acompañarla: "Soon" ("pronto", en español). Esto, sumado al nuevo trailer, aumenta las expectativas de que el protagonista de Breaking Bad haga una aparición en el largometraje, a pesar del destino que sufre el el último capítulo.