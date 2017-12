La revista francesa Cahier du Cinéma, una de las más importantes del mundo del cine, publicó en su último numero la lista de los diez mejores filmes de 2017, que encabeza la provocativa Twin Peaks: The Return, de David Lynch. Se trata de la secuela de la extraordinaria serie del autor, que los críticos de la célebre publicación consideran como "película" aunque son 18 episodios. En Cannes, por otro lado, se vieron los dos primeros en formato cinematográfico. La publicación sigue con el musical Jeannette: l'enfance de Jeanne d'Arc, de Bruno Dumont; Certain Women, de Kelly Reichardt; ¡Huye!, de Jordan Peele; The day after, de Hong Sang-soo; Amante por un día, de Philippe Garrel. La lista concluye con Viviendo al límite, de los hermanos Benny y Josh Safdie; Fragmentado, del indio-estadounidense M. Night Shyamalan; Jackie, del chileno Pablo Larraín, y Billy Lynns halftime walk, del taiwanés Ang Lee.