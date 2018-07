Varias veces contamos aquí que el gran problema del porno consiste en hacer dinero con él. En realidad, hoy, es el gran problema de los contenidos en general, porque Internet provee la posibilidad constante de la gratuidad, una gratuidad de hecho o que se consigue con el ingenio que hace de la piratería algo así como un artesanado. También contamos que en general los sitios porno más conocidos (PornHub, Xhamster, Xvideos, etcétera), utilizan el contenido subido por terceros -muchas veces pirateado- para monetizar a través de la venta de tráfico. Es decir, sus usuarios son derivados mediante ciertos artilugios informáticos a otros sitios para que estos sumen minutos de sesión, páginas vistas y usuarios únicos y así vender más cara la publicidad. El porno es la carnada para un perpetuo clickbait al que no le interesa demasiado la calidad del contenido. Convengamos también que quienes miran porno en general tampoco son muy celosos de la calidad estética, sino solo del efecto final que causa el asunto.

Un artículo reciente de Xbizz, la publicación dedicada al negocio del sexo y del porno en general, habla de cómo ha cambiado el negocio y cómo hoy está concentrado en los contenidos cortos, en el clip. Desde hace más de una década el porno se ha concentrado en ese lugar, incluso antes del estallido de YouTube (mucho de lo que vemos como desarrollos o tendencias en la Internet "general" son asuntos que nacen en el porno, que es un enorme campo de experimentación tecnológica) y los productores de contenidos, cada vez más, se concentran en crear clips. Por otro lado, y en un mundo donde el abuso es un riesgo cierto, muchos performers que se dedican a las cámaras en vivo o a pequeños videos han decidido ponerse por su cuenta. Y surge así el negocio del banco de contenidos, una especie de "mayorista" de pornografía que, al mismo tiempo, también le provee al consumidor común a la carta.

Un ejemplo de ese negocio es Clips4Sale. El nombre lo dice todo: clips a la venta. El sitiio tiene integrados varios servicios: la venta de videos per sé, el contacto con páginas de creadores específicos de contenidos, la venta de fotografías y el streaming on demand a la carta. Todo está ordenado de varias maneras. Por un lado, categorías (hay cientos, porque una de las reglas de este negocio consiste en sumar nichos), por otro, nombres de productoras o de performers. También cámaras en vivo. Pero la principal consiste en ser un mercado donde encontrar tal o cual material específico. Por supuesto que el usuario común también puede acceder, pero de modo pago. Lo interesante consiste en que los y las actrices pueden hacerse un nombre desde allí y vender directamente a sus fans. De esa manera, el sitio logra fidelizar a los usuarios al mismo tiempo que quienes depositan en sus servidores el material.

Interesante: mucho de ese material es aparentemente casero. Es decir, está filmado como si se tratara de videos amateurs, realizado por no profesionales de la pornografía. Y ese contenido falsamente "tosco", falsamente "sucio" es el que tiene más aceptación. Alguna vez hablamos del realismo del porno: después de todo, lo que cuenta no es tanto lo que se ve sino que no hay posibilidad de que haya trucos en una relación sexual filmada sin cortes. Pero incluso en ese material hay nichos muy específicos. Y aquí es donde este tipo de negocio nos saca del mundo sexual para ir hacia lo que tenemos todos los días como alimento audiovisual.

El núcleo duro de estas experiencias consiste en personalizar el contenido. Es decir, que lo que haya se acerque a la versión más precisa de las fantasías del usuario, de tal manera de fidelizarlo y que vuelva. Los ejecutivos de Clips4Sale dicen que la mejor manera es tener muchísimo contenido específico, y que en busca de eso que calza como un guante en las fantasías de los usuarios está la clave para que paguen por el contenido. Parece que funciona. Pero exactamente lo mismo es lo que hacen las plataformas SVOD o VOD (es decir, Netflix o YouTube) y por eso es que la inversión en contenidos es cada vez mayor mientras que no resulta una variable a apreciar el "rating", dado que no se venden segundos publicitarios, precisamente. Cuanto más contenido diferente, más cantidad de usuarios van a pagar para encontrar eso específico que buscan. Y la producción propia implica también tener la exclusividad de los derechos y comercializar el contenido de la manera que se desee. Ni más ni menos eso es lo que busca un agregador pago como Clips.

¿Qué implica esto? Que en el futuro inmediato, todos terminaremos recortando una parte muy específica del enorme telar de contenidos que nos ofrece Internet para que se adecuen a nuestras fantasías, deseos y temores. Una especie de mundo vicario y virtual en el que entraremos constantemente. Ya sucede, de hecho, aunque falta un poco todavía para que ese universo sea de inmersión total e incluso nos alimente (Avatar, la película de James Cameron, es bastante profética en ese sentido; Matrix, obviamente, también). Muy bien, podemos decir que estamos casi al punto de construir universos a la altura exacta de nuestros deseos. Pero también podemos decir que hay un costado poco atractivo en todo esto. No solamente que nos quedemos cada vez más encerrados en casa, en una experiencia puntual, en un universo sin salida. Quizás no sea eso exactamente. El problema mayor consiste en que dejamos de socializar. Es decir, dejamos de interactuar con esa cosa aleatoria e imprevisible que es un ser humano de carne y hueso, uno cuyos deseos desconocemos y que requieren de que nos comuniquemos -y nos arriesguemos a hacerlo- para crear un lazo. Nos estamos volviendo cada vez más solitarios y hay un negocio en ello.