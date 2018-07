Como era previsible, Jurassic World: el reino caído y Los Increíbles 2 dominaron la taquilla en el fin de semana y hubo buen público. Claro que se llevaron mucho más de los dos tercios de todas las entradas vendidas de jueves a domingo. Por cierto, hay dos rarezas dignas de atención en la lista basada en los datos de la consultora Ultracine. En primer lugar, las películas que ocupan los primeros tres lugares de la lista son secuelas (el mejor estreno de la semana cinematobfráfica fue Sicario: día del soldado, continuación del filme de 2015). En segundo lugar, que, cuando se hace la cuenta cantidad de espectadores-cantidad de salas, es muy difícil -y lo ha sido casi todo el año- llegar al promedio de 1000 localidades por pantalla. Es cierto que muchas películas no se proyectan en todos los horarios en todas las salas (Los Increíbles 2 tiene menos funciones nocturnas; Jurassic World, menos nocturnas; Sicario solo se ve de media tarde en adelante) pero de todas maneras los promedios son bajos. Aún así, junio terminó en récord, superando a junio de 2017 en un 38%. El Mundial no fue -como sí sucedió en 2014- un factor de baja en la venta de localidades: básicamente, los horarios en los que jugó la Selección Argentina (la que más podría afectar la concurrencia a las salas) no afectaban el cronograma en las salas.

Estas son buenas noticias en general para el negocio sí y solo sí no se mira toda la tabla. por ejemplo, la diferencia entre la película que ocupa la primera posición y la última (el estreno de terror Paranormal). La prueba de que la concentración afecta de manera creciente la asistencia en salas consiste en que nunca como hoy esa diferencia fue tan grande, incluso si se tiene en cuenta el número de pantallas respectivo de cada título. Implica simplemente que los cines -sobre todo los complejos multipantalla- restringen la cantidad de funciones de aquello que está alejado (más o menos...) del blockbuster. Esto no sucede solo con películas para el sector arte y ensayo -una definición que hoy cubre mucho que no es ni arte ni ensayo, sino simplemente estrenos mainstream no estadounidenses ni argentinos- sino incluso con películas de Hollywood carentes de efectos especiales, como la comedia íTe atrapé!, estreno del pasado jueves que quedó en la quinta posición, el filme Cuando ellas quieren o la italiana Amigos para la vida que, considerando el tipo de lanzamiento, no estuvo del todo mal. Para decirlo de otro modo: todo cine que no está orientado al entretenimiento sensorial provisto por la tecnología cada vez tiene menos espacio. Es probable que en agosto, con una andanada inusual de producciones argentinas importantes, esto cambie un poco. Pero el árbol no tiene que impedir ver el bosque: el cisma entre gran entretenimiento y cine más amplio es total y se fefleja en los números. Quizás el terror se salva un poco porque aún tiene gracia ir a una sala oscura a gozarlo (o sufrirlo) rodeado de extraños, y por eso hay dos títulos (con no demasiado público) actualmente en el top ten. Igual los complejos festejan.