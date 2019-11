Guasón sigue siendo la película más vista en el fin de semana cinematográfico y rompió la barrera de los dos millones y medio de espectadores, algo notable para un filme exclusivamente para adultos y sin efectos especiales. De algún modo, la película sincroniza bien con un cierto estado del público y las buenas críticas que ha cosechado le permitieron mantenerse desde su debut en el primer lugar, siempre vendiendo por encima de las 100.000 entradas. Salvo por ese dato, la taquilla de estos últimos días fue apenas mediocre, incluso si había algunos títulos que permitían imaginar números mejores.

Dos decepciones importantes. Una, la secuela de El Resplandor, Doctor Sueño, que fue el mejor estreno del fin de semana pero se ubicó recién en el quinto puesto de la taquilla. No bastaron ni la fama de su predecesora, ni el nombre de Stephen King asociado al título, ni Ewan McGregor en el elenco para atraer al público. Así, la película repitió la mala performance que tiene en su país de origen aquí. Si tenemos en cuenta que lo mismo ha sucedido con Maléfica: Reina del mal y con Terminator: Destino oculto, podemos pensar que el cine "de franquicia" -secuelas, reversiones, etcétera- está llegando a una especie de saturación y que las "marcas" que venden son en realidad muy pocas. Algo es cierto: la crisis de audiencias sobre las que advertimos en estas columnas desde hace años también se hace sentir en los Estados Unidos y en el resto del mundo (salvo, por razones diferentes, en China). La concentración de la oferta y el desplazamiento de una parte importante de la producción media e independiente hacia el cada vez más competitivo campo de las plataformas hace que solo haya un cierto público para ciertas películas. Pero sucede algo: ese público se hace también, cada vez, más exigente. La andanada de efectos especiales por sí misma ya no lo sorprende, ni ver a un personaje de los cómics en carne y hueso. Busca algo distinto (ahí está un poco la clave del éxito de Guasón) para depositar el precio de la entrada. La Argentina no es más que un espejo de una tendencia global.

Lo que nos lleva a la segunda decepción. Woody Allen tiene un público fiel en la Argentina, quizás la plaza donde mejor se lo trata. Sin embargo, el estreno de Un día lluvioso en Nueva York tuvo menos peso del que podía pensarse. Es posible que una de las razones sea, justamente, cierta saturación con Allen. Difícilmente podamos endilgar esto a la estigmatización que sufre el director con la reapertura mediática de aquel caso de abuso por el que fue exculpado: lo más probable es que el "público Allen" espere que el filme esté en plataformas y nada más.

También ingresaron en la tabla una película nacional -Un amor de película- y, en el décimo puesto, el filme de terror independiente Midsommar. Que no funcionó tan mal como sus menos de tres mil butacas indica, ya que es una película difícil (es "terror" pero es, sobre todo, cine de autor con varias rarezas alejadas del relato tradicional) y convocó también a los cinéfilos más duros: la película había tenido un paso interesante por Cannes. De todos modos, la cantidad de espectadores, para toda la cartelera fue baja, pero normal en estos meses.