Entre muchas de las consecuencias de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, aparece la posibilidad de que se cierre aún más la inversión del país asiático en la industria aduiovisual de los EE.UU. Como se sabe, son muy pocas las películas no chinas que tienen la posibilidad de estrenarse en ese país, pero las posibilidades crecen cuando se suman coproducciones. También que empresas chinas han comprado cadenas de exhibición grandes con negocios en todo occidente, incluidos los Estados Unidos, y que han intentado más de una vez adquirir alguno de los grandes estudios. Pero la tensión provocada por la guerra comercial que dispuso la administración Trump hace que estas inversiones pasen a ser cada vez más "potenciales".

Una nota en Variety indica que hay ya consecuencias. Varios actores estadounidenses que desarrollan carreras en China han visto truncadas de modo repentino sus posibilidades de trabajo. Muchas plataformas de video on demand recibieron el consejo extraoficial del gobierno chino (que está involuctado en toda la actividad privada) de no someter para autorización material estadounidense. No hay una política de Estado explícita y en general se trata de "consejos" o "comentarios" extraoficiales que provienen de estratos de poder importantes. La cuestión es negar que haya censura o restricciones. Aunque las haya.

China es el mercado más grande de cine a nivel global desde comienzos de 2019

De todos modos, es también un problema para la exhibición en ese país. La película más vista en lo que va del año es Avengers-Endgame, que recaudó en su primer fin de semana en China u$ 329 millones, un número absolutamente fuera de norma y que permitió que el tanque consiguiera en su debut un total de u$ 1.200 millones en todo el mundo. Por supuesto que estas películas no son las únicas que recaudan. El tercer filme más taquillero del año -que se puede ver en Netflix fuera del territorio asiático, la Argentina incluida- es The Wandering Earth, obra de aventuras y ciencia ficción chino que recaudó casi u$ 700 millones, de los cuales más de u$ 600 fueron en China, país de origen. Es que China además ha creado su propio star system y ha "sustituido importaciones" con sus propios tanques masivos. Necesitan a Hollywood, es cierto, pero no tanto como Hollywood necesita a China.

En efecto dominó, restricciones para estrenar en el mercado cinematográfico más grande a nivel mundial (hoy, por poco, es China) al mismo tiempo implica mirar con mucho más cuidado el gasto en producir películas masivas. Y eso, a su vez, tiende a reducir el riesgo o bien optando por no instalar marcas o "películas" nuevas, o bien por apostar cada vez a menos títulos. La tensión entre los dos países, pues, afecta todo el panorama económico global. Incluso el de la fantasía.