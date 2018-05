Seguramente el lector crea -con algo de razón- que Jean-Luc Godard es un realizador difícil. Es, también, una razón para pensar el cine (y alguien que filma imágenes muy bellas y provocativas, también). No es un tipo fácil de describir, mucho menos de biografiar. Pues bien, el ¿autor? de El Artista, Michel Hazanavicious, ha realizado esta película que toma al personaje y lo vuelve un nene pedante y torturado de telenovela brasileña. No falta, de paso, el "tratamiento Billiken" ("¡miren, es Truffaut!; ¡miren, es el Mayo Francés!"). En cuanto al resto, si El Artista es un poco mejor es porque no se escuchaban diálogos como las pomposas y melosas líneas de esta película. Se vio en Cannes en 2017. En fin...