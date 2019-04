Esta semana, Capitana Marvel se convirtió en la primera película del año en cruzar la barrera de los u$s1.000 millones de recaudación en todo el mundo (y también en el primer filme de superheroínas que lo hace, dado que Mujer Maravilla llegó "solo" a u$s841 millones). Es, además, la séptima de las películas del Universo Marvel que consigue romper esa marca: las anteriores, en orden de recaudaciones, fueron Infinity War, Pantera Negra, Los Vengadores, Capitán América: Guerra Civil, Vengadores: La era de Ultron y Iron Man 3. Las razones son muchas, pero la principal consiste en que la película es el eslabón entre Avengers: Infinity War (el supertanque masivo de 2018) y Avengers: Endgame (su continuación y final, que se estrena el próximo 25 de abril en Argentina). La estrategia funcionó del mismo modo que con Pantera Negra en 2018: una película con protagonista de minorías (negro en aquella, mujer en esta) que prepara el camino para un blockbuster aún mayor. Ahora bien: con Capitana Marvel aún en las salas de todo el mundo, Disney lanzó la venta anticipada de entradas para Endgame el 2 de abril. Y lo que sucedió no sorprenderá a nadie: colapsaron los sitios de compra de entradas anticipadas en Estados Unidos.

Avengers: Infinity War se ubica cuarta en recaudación tras Avata

De hecho, Fandango -que es la principal empresa en este negocio- mostraba a quienes querían adquirir el ticket correspondiente un cartel con la leyenda "usted está en la fila para adquirir la entrada" hasta que llegase su turno. No sucedía con todas las salas, pero sí con las más importantes en las principales ciudades de aquel país. Es la primera vez que esto sucede, y la consecuencia lógica es pensar que Endgame se convertirá en la película más recaudadora del año y, probablemente -sin ajustar por inflación, en cuyo caso sigue reinando Lo que el viento se llevó y no hay demasiadas posibilidades de que tal cosa cambie- de la historia. El récord por ahora lo tiene Avatar, la película de James Cameron de 2009, con u$s2.788 millones. En segundo lugar hay otra película de Cameron, Titanic (1997) con u$s2.187,5 millones; y en tercero, Star Wars: El despertar de la Fuerza (u$s2.068,2 millones). En el cuarto puesto aparece finalmente Infinity War, también la única película Marvel en cruzar los u$s2.000 millones (u$s2.048,4). Pero hay que tener en cuenta que Infinity... "vivió" más que las películas anteriores gracias al on demand, por ejemplo, lo que implica que el público creció más allá de su trayectoria en salas. Y que todos esos espectadotres quieren ver el final del asunto en pantalla grande. De allí que Capitana Marvel, que a priori no representaba una apuesta tan "segura" ya que el personaje no es tan conocido fuera de EE.UU., rompiese la barrera de los 1.000 millones. Es importante lo que pase, porque impactará directamente en la taquilla global de un año que no ha tenido un buen comienzo.