YouTube dio a conocer su lista de los videos más vistos y viralizados del 2017, aunque todavía falten un par de semanas para cerrarlo. Quizás el lector pueda adivinar cuál fue el contenido del sitio que más veces fue reproducido y compartido. Y acertará: es la versión de Luis Fonsi y Daddy Yankee de Despacito. No sólo eso: el video superó a Whiz Khalifa (con See you again) como el más visto de YouTube en su historia, mientras que el de Whiz Khalifa había superado a mediados de año en ese podio a Gagnam Style del surcoreano Psy. Lo más extraordinario es que Despacito lo hizo en apenas 206 días desde su lanzamiento. La cifra total (hasta el momento de publicar estas líneas) es de 4.400 millones de reproducciones. Y sí, seguro van a ser muchas más.

4. Maluma: Felices los 4

5. Bruno Mars: That's what I like

7. Nicky Jam: El Amante

8. Jason Derulo: Swalla

9. DJ Khaled: Im the One

10. Enrique Iglesias: Súbeme la Radio

¿Qué curiosidades presenta una lista como la anterior? En principio, que no hay mujeres. En segundo lugar, que hay bastante reggaeton, algo de rap y mucho romance. Pero la tercera curiosidad es la más importante: seis de los videos son o presentan artistas latinos y contenido en español.

Lo que implica una especie de paradoja. YouTube es un sitio estadounidense que, en principio, tenía una especie de "curaduría" dirigida hacia el mercado local. Pero hoy (desde hace un tiempo, por supuesto, pero de modo creciente) su éxito depende de tendencias globales que no necesariamente son las del país de origen. Hasta no hace demasiado, la música en castellano era considerada en EE.UU. como contenido alternativo, sólo para la comunidad hispanohablante, lo que implicaba cierta estrechez de miras respecto del mercado global. Pero Internet es, básicamente, un medio global, lo que crea una cultura pop mucho menos restrictiva. Las discográficas son multinacionales, pero reflejan las tendencias de los usuarios y consumidores mucho más de lo que intentan convencerlos de comprar tal o cual contenido. La vieja idea de que un directorio de señores con habano lanzan cosas al mercado y lo obligan a consumirlo es mucho menos efectiva hoy como descripción de cómo funciona el negocio: el usuario manda un poco más que antes. La lección de este top ten indica que no hay más fronteras y que en eso reside el gran negocio.