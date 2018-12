Colette es un personaje que realmente pide una película. Escritora, rupturista, libertina, sometida por un hombre y finalmente liberada, miembro de la Académie Francaise, personaje original. Este filme no termina de hacerle justicia -solo narra, además, la primera etapa de su riquísima vida, pero bien vale- porque el personaje es enorme. Pero el trabajo de Keira Knightley y la mirada sobre el universo femenino y sus primeras oposiciones a los mandatos del patriarcado, esa tensión que apareció en la Belle Époque y no solo en Francia, permiten que el relato sea vibrante, rico en peripecias nada gratuitas, donde la reconstrucción de época es funcional y no mero decorado para llenar. Un poco didáctica, pero vale.

Título original: Ídem, Reino Unido/EE.UU., 2018. Duración: 111’. Dirección: Wash Westmoreland. Intérpretes: Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson, Fiona Shaw, Denise Gough. Calificación: Apta para mayores de 16 años.