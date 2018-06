Las tres cadenas de aire más importantes de Francia (las privadas M6 y TF1 más la empresa estatal France Televisions) lanzarán un sistema VOD para competir con Netflix. El nombre del nuevo sistema será Salto y permitirá a sus usuarios acceder a programas de noticias, entretenimiento, películas y series. Las tres cadenas tienen, cada una por su parte, una plataforma on demand. Salto contará con material exclusivo y complementará la oferta de contenidos de cada una por separado. Por lo demás, la unión de empresas lanzará una firma dedicada a la comercialización de Salto, que será -esto es aún algo prematuro, pero es el tipo de tratos que se intenta cerrar- parte de la oferta de los principales operadores de cable, telefonía móvil y comunicaciones en general de ese país.

La novedad parece mostrar el camino final que lleve de la TV tradicional financiada por la publicidad a un modelo sostenido por los usuarios. Hasta ahora, no había habido una iniciativa tan importante en Occidente para enfrentar la crisis de pérdida de espectadores que tiene la televisión lineal, espectadores que en gran medida pasan a los sistemas OTT. Justamente, Salto no es solo la conjunción de los sitios de los canales (en la Argentina se pueden ver on demand vía Internet contenidos de la mayoría de las señales de aire) sino efectivamente un OTT que, como la sigla indica, pasa por encima de las vías de distribución tradicionales. Es, además, otro modelo económico.

Iniciativas similares -reporta Variety- se están discutiendo en todo Europa, notablemente en Gran Bretaña donde BBC, Channel Four e ITV (una estatal, dos privadas) están discutiendo lanzar un sistema similar a Salto.