Una interesante lista fue publicada por Variety los últimos días. Se trata de las películas dirigidas por mujeres que mayor interés despiertan en los usuarios de la base de datos IMDB. Primero, qué es IMDB: se trata del sitio de cine (y TV) más importante y el más completo, con cientos de miles de datos de películas de todo el mundo. El sitio es además la referencia obligada para los datos industriales desde su plataforma paga IMDBPro. Justamente, la lista que sigue fue publicada para promocionar ese servicio. Es la siguiente:

Black Widow, de Cate Shortland)

Frozen II, de Chris Buck y Jennifer Lee

Mujercitas, de Greta Gerwig

Mujer Maravilla 1984, de Patty Jenkins

Fear Street, de Leigh Janiak

Nueva secuela de Star Trek, de S.J. Clarkson

Los ángeles de Charlie, de Elizabeth Banks

Mulan, de Niki Caro

The Eternals, de Chloé Zhao

Cowboy Ninja Viking, de Michelle MacLaren

Lo interesante de esta lista consiste en qué clase de películas son. Hay remakes (Mujercitas) de clásicos hechos varias veces. Hay dos películas de Marvel (Black Widow y The Eternals) más una película del universo DC (Mujer Maravilla 1984) lo que indica que el tercio son filmes de superhéroes -habría que sumar Cowboy Ninja Viking, basado en un comic. Hay dos filmes de Disney, uno animado (Frozen II, ya puede verse un teaser en Internet) y la versión "con actores" de Mulan. Otra película de franquicia (Star Trek, aún sin título) y una más basada en un best seller de suspenso (Fear Street). Dicho de otro modo: si es cierto que hay personajes protagónicos femeninos en todos estos filmes, no difieren en nada del actual esquema de producción mainstream de Hollywood. Las mujeres se incorporan pues al medio de manera masiva y sin discriminación (o, para decirlo de modo más preciso, con menos discriminación) pero no necesariamente para cambiarlo, aunque sí el asunto permite que tengan más visibilidad delante y detrás de las cámaras.

Ahora bien, cuando se trata de ver cuáles son las realizadoras más buscadas (no las películas realizadas por mujeres), la lista es bastante diferente: Ava DuVernay, Karen Gillan, Greta Gerwig, Angelina Jolie, Patty Jenkins, Susanne Bier, Chloé Zhao, Sofia Coppola, Reed Morano y Elizabeth Banks. Podemos descartar a Gillan (que solo dirigió un largo independiente, pero es mucho más conocida por interpretar a una de las Guardianes de la Galaxia, Nebula) y a Angelina Jolie, que es buscada en IMDB por otras razones no siempre vinculadas al cine. Solo se superpone en las dos listas Patty Jenkins; en lo demás se trata de directoras más independientes y, sí, más ligadas a cierta mirada feminista o, al menos, políticamente comprometida. La conclusión es simple: en el campo del gran blockbuster, importa la marca o el personaje y no quién dirija -y mucho menos su género. Hollywood integra pero no cambia, o cambia con una lentitud que solo es visible en el largo plazo.