La publicación Variety puso en circulación un estudio de la Annenberg School for Communication and Journalism sobre la representación de las mujeres y las minorías en las 1.100 películas más taquilleras de Hollywood en el decenio 2007-2017. El resultado es desalentador: los niveles de aparición de minorías y mujeres con roles hablados en las películas de más presupuesto son casi los mismos de 2008-2009. Incluso hoy, cuando se habla de la falta de representación en el cine en cada evento y festival internacional. "Estamos en una especie de status quo", declaró a la publicación Stacy L. Smith, una de las redactoras del estudio. "Prácticamente no hubo ningún cambio en las multinacionales que dirigen los estudios al respecto".

El asunto de las minorías (asiáticos, afroamericanos, latinos, trans, personas con discapacidad, etcétera) sigue más o menos los mismos padrones de siempre en el cine industrial, aunque en algunos casos (asiáticos y negros) creció un poco en el último par de años. Pero los roles hablados para mujeres en el decenio, sobre un total de 48.757 personajes, implicaron un 30,6%. 29,3% fueron de grupos étnicos mal representados (es una sumatoria: la población negra sola de EE.UU. está por encima del 30%); 2,5% son personas con discapacidad y solo el 1% corresponde a integrantes de las comunidades LGTTB.

Sólo en 2017, 43 películas carecían de personajes afroamericanos femeninos, 65 de personajes asiáticos o asiático-americanos femeninos, y 64 carecían de latinas. En 400 películas revisadas entre 2014 y 2017, solo un personaje era transgénero. Pero lo más interesante es que, de todos ellos, solamente 33 tuvieron una mujer como protagonista o coprotagonista, de las cuales solo 4 pertenecían a minorías étnicas o sexuales (es decir, por debajo de la proporción real en esa sociedad, esta es la clave del número). El estudio lanza la hipótesis de que lo que sucede ante cámaras es producto de lo que sucede detrás: de 1.223 realizadores tras estas películas, sólo el 4,2% fueron mujeres, 5,2% negros y 3,1% de origen asiático. Por último, incluso en las películas en las que las mujeres ocupan un lugar equitativo, doblan a los hombres en la cantidad de imágenes donde utilizan ropa sexualmente reveladora o están parcialmente desnudas, y en el 100% de los casos se habla de sus cuerpos o su aspecto físico. La correlación entre discurso y realidad, pues, es mucho menor de la que las declaraciones altisonantes parecen revelar.