El streaming ha marcado la pauta estos últimos años, sobre todo en la industria del entretenimiento y más aún en los juegos, series y películas. En el sector de los juegos, esta tecnología ha permitido mejorar e innovar muchas experiencias, facilitando, entre otras cosas, la interacción con otros jugadores; tal es el caso de los juegos en directos, muy populares en el casino online.

En cuanto a las series y películas en streaming, este año se vislumbra como uno de los mejores, pues aún queda mucha tela por cortar en los estrenos que están por llegar. Echemos un vistazo a los próximos estrenos que están por llegar en los diferentes servicios de streaming.





Amazon Prime nos trae para este próximo mes de septiembre, una de las series más esperadas de este año: The Lord of the Rings: The Rings of Power. Esta próxima serie es considerada como una precuela de la exitosa trilogía El señor de los anillos y para su primera temporada se invirtió más de $465 millones. Esta es una de las razones por las cuales ha levantado tantas expectativas.





Si gustas de series donde el misterio y el terror dominan a sus anchas, entonces seguramente te interesará esta próxima serie que estrenará Netflix. Esta producción nos sumirá en una residencia habitada en su mayoría por pacientes con enfermedades terminales. Pero por una extraña razón, todo se comenzará a salir de control. Como dato adicional, esta próxima serie fue creada por Mike Flanagan, el mismo que desarrollo otras producciones como Misa de medianoche y La maldición de Hill House.





Disney + nos quiere demostrar que el Stop-motion (muñecos u objetos animados) aún tiene mucho que ofrecer y para ello nos tiene preparada la serie animada Frankenweenie. La historia nos relata de un niño que revive a su querido perro usando los métodos de Victor Frankenstein. Pero de pronto, todo se saldrá de control y nos veremos envuelto en un relato lleno de monstruos y mucha diversión.







Sin duda, Game of Thrones dejó un enorme vacío en una gran legión de seguidores que quedaron hambrientos de más historias. Pues bien, HBO tratará de llenar ese vacío con House of the Dragon la cual se situará 300 años después de lo ocurrido en Game of Thrones. La serie nos relatará el ocaso de la Casa Targaryen y las duras competencias que esta noble familia enfrentó.





Aunque no se trata de una serie como tal, sino de una película, Damián Szifron ha reunido a Diego Peretti y Luis Luque para llevar este clásico del cine argentino al popular servicio Netflix en 4K. Para quienes no hayan visto este clásico argentino, se trata de dos amigos que se involucran en una odisea de aventuras. El film está catalogado como policial-cómico.





A pesar de no arrastrar una gran legión de seguidores en comparación a otras series como Dark o Stranger Things, The Crown tiene a sus cuestas 11 premios Emmy, por lo que su continuidad está más que justificada. En esta quinta entrega que traerá Netflix, la serie se basará en los años 90’ y nos relatará las relaciones de la familia real con el primer ministro John Major y el desmoronamiento de la relación matrimonial entre Carlos y Diana.





Para las personas amantes de la ciencia ficción y el suspenso seguramente recibirán esta película por parte de Amazon Prime con los brazos abiertos. Moonfall nos envolverá en una historia donde nuestro planeta estará al borde de la aniquilación, ya que, por una razón misteriosa, la luna salió de su órbita e impactará con la Tierra. Para salvar la humanidad, la ex astronauta Jo Fowler (Halle Berry), el astronauta Brian Harper (Patrick Wilson) y el teórico conspiranoico KC Houseman (John Bradley) tendrán que dejar todo atrás y emprender una misión prácticamente imposible a la Luna para intentar salvar el planeta.

Lo que descubrirán será de proporciones cósmicas…!





Finalmente, Disney + nos traerá una de las series más esperadas desde finales del 2021, cuando fue anunciada: She-Hulk: Attorney At Law. Esta producción seguirá la historia de la prima de Hulk, una exitosa abogada que, tras recibir una transfusión de Hulk, adoptará también sus poderes. Como podemos prever, la serie nos sumirá luego de estos hechos en una historia de acción y comedia. La serie se orienta hacia un público mixto.





En esta serie, Netflix nos transportará a un thriller español en donde se hacen claras referencias a Stranger Things y El Laberinto de Fauno. La historia se ambienta en un pequeño pueblo andaluz en los años 90’ donde dos hermanas deberán hacer frente a un supuesto crimen múltiple (23 víctimas mortales) que habrían realizado sus padres previo a desaparecer.