El gigante de las telecomunicaciones alemanas Deutsche Telekom acaba de lanzar un nuevo servicio OTT para competir con el creciente avance de los SVOD en ese país. Se llama Magenta TV e implica la combinación de canales de cable tradicionales (hay abonos de 75 y 300 canales) y material on demand. Además, permite que los abonados puedan acceder a sus cuentas de Netflix desde el servicio. Se trata de un tipo de operación que es frecuente en otros mercados, pero que tiene en Alemania ciertas particularidades, producto del estado actual de la competencia entre el cable tradicional y los servicios on demand.

En primer lugar, números. Tanto en Gran Bretaña como en Alemania, los suscriptores a Netflix superan los de la primera cadena satelital, Sky, desde el tercer trimestre de este año. No hay números precisos de Netflix, dado que la firma no los libera localmente (se conoce la cantidad de usuarios globales y, excepcionalmente y por razones de regulación de mercado bursátil, en EE.UU.) pero se estima que tiene 5,1 millones de suscriptores contra 4,8 millones de Sky Deutschland. También sigue creciendo Amazon, que tiene muchos más suscriptores (por encima de los nueve millones) pero no como sustituto audiovisual, sino como agregado a las suscripciones generales de servicios que la firma de e-venta ofrece.

Una particularidad importante de los mercados europeos respecto del estadounidense -y que se replica, en general, en el argentino- es que la aparición del SVOD no es una amenaza directa para el cable. Por norma, quienes tienen una suscripción a Netflix (en general la media europea es suscribirse a dos servicios OTT), tienen también una suscripción de cable que mantienen. De lo que se trata en los nuevos sistemas es de sumar oferta. Incluso hay lugar para nichos más pequeños, dado el poder adquisitivo general de ese mercado.

Lo más importante en este caso es que la competencia europea comienza a recalentarse antes que ocurra en Estados Unidos, donde tres servicios instalados ( Netflix, Hulu y Amazon) concentran la mayor parte de la demanda por audiovisual on demand, mientras que en realidad la mayor parte del entretenimiento de este tipo pasa por YouTube, tanto en su servicio gratuito como en su versión paga. Es decir: las dos tendencias en el mundo son o bien reemplazar el cable por servicios OTT que integren algún contenido de TV tradicional, o conservar ambos. En América latina, esa tendencia no es tan clara como en Europa (segunda alternativa) o Estados Unidos (primera): depende de la resolución de las (demasiado) recurrentes crisis económicas en la región.