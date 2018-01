David Byrne, Liam Gallagher y Metronomy confirmaron la realización de shows agregados del Lollapalooza 2018 y se suman de esta manera a un listado que, hasta el momento, ofrecía a LCD Soundsystem como la oferta más atractiva. El ex Talking Head se presentará el lunes 19 de marzo en el Teatro Gran Rex, mientras que el ex cantante de Oasis hará lo propio el miércoles 14 en el Teatro Vorterix, un día antes de que en ese mismo reducto haga su show el grupo Metronomy, confirmó la producción del Festival que se llevará a cabo el 16, 17 y 18 de ese me. Estos shows agregados se suman al de LCD Soundsystem, previsto para el 20 de marzo, en el Teatro Vorterix. En tanto, también se había confirmado la presencia de Anderson. Paak & The Free Nationals y Zara Larsson & Oh Wonder, el 14 y el 15 de marzo, respectivamente, en Niceto Club; y la de Volbeat, el 21 de marzo, en Vorterix.