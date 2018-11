La página oficial del festival más importante de música internacional dio a conocer este mediodía la lista de los artistas que participarán el día 29, 30 y 31 de marzo del 2019, en el Hipódromo de San Isidro.

La sexta edición del mega festival reunirá a más de 100 conjuntos, tanto extranjeros como nacionales. Este año, la nómina de los músicos que participarán se dilató más de lo normal y los fanáticos ya habían expresado en las redes sociales su molestia al respecto.

Los organizadores, horas antes que se de a conocer el line-up, informaron que las entradas de la última pre-venta se habían agotado y solo se podrán adquirir a partir de ahora los tickets a precio final.

Las entradas comenzaron a comercializarse el 4 de julio, las conocidas como "early bird", que permite el ingreso durante los tres días que se extiende el evento, se vendían a $2500, pero fue cuestión de minutos para que se termine la cantidad establecida. Pasada unas horas, en la página se podían observar el resto de las preventas que iban de $3500 a $4990.

Al terminarse el plazo de las preventas, las únicas entradas que se pueden adquirir cuestan $6500, ya que al conocerse los artistas que participarán, no se aplica el descuento. Por el momento, el festival solo ofrece el paquete de entradas para los tres días, todavía no hay noticias sobre las entradas por jornada.

Para aquellos que quieran tener un lugar preferencial, podrán conseguir los tickets a un precio final de $11990, ya que las preventas que iban de los 8990 pesos a $10990 se agotaron en menos dos semanas.

El festival contará con la presencia de Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Twenty One Pilots, Lenny Kravitz, Post Malone, Sam Smith, Tiësto, The 1975, Dimitri Vegas & Like Mike y Steve Aoki,entre otros.

A nivel nacional, se podrá escuchar en los diferentes escenarios a La Mona Jiménez, Lali, Fito Páez, Jorge Drexler, entre otros.