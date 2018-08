Los Guardianes de la Galaxia existen y hacen cosas heroicas. El pasado lunes, el elenco central de la serie de películas dirigidas por James Gunn para Marvel-Disney, lanzó un comunicado donde pedía que el realizador volviese a ser contratado por la firma tras haber sido expulsado del proyecto. El despido se debió a que algunos comentaristas de extrema derecha desenterraron tuits de mal gusto en los que Gunn -un artista que proviene del humor negro y absurdo y colaboró con la mítica firma Troma, especializada en terror clase Z e incorrección política- parecía defender (aunque era ostensiblemente una broma) la pedofilia o la violación. Esos tuits datan de 2009 a 2011, mucho antes de ser contratado por Disney para filmar la primera Guardianes de la Galaxia, y Gunn pidió muchas veces disculpas por eso. Llegó a decir que se trataba de intentos de provocación fallidos y de mal gusto, y por otro lado es bastante dudoso que Disney no los conociera al contratarlo. Ante el temor que inunda a toda la industria del entretenimiento y la ola de corrección política que invade desde la izquierda y desde la derecha, Disney decidió expulsar a Gunn, quien había hecho de los Guardianes... algo único y personal. Raro en el actual estado de producción millonaria de Hollywood, y por otro lado exitoso: entre las dos primeras películas, se recaudaron globalmente más de u$s1.600 millones.

Diez días después, el cast de Guardianes... (Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Michael Rooker, Karen Gillian, Sean Gunn y Pom Klementieff) lanzaron una carta abierta donde piden que se reinstale al director, atacan las "teorías conspirativas" alrededor de los tuits, admiten que los chistes son de mal gusto pero además dicen algo importante ante la ola de temor. Después de caracterizar a Gunn como alguien que "al incluirnos en la historia de un grupo de descastados que busca redención, nos cambió la vida", subrayan que "hay muy poco del debido proceso en la opinión pública (...) Probablemente James no sea la última persona juzgada de esta manera y, dado el grado de división política en este país, tememos que estas instancias continúen. Pero tenemos la esperanza de que integrantes de todo el espectro político detengan este ánimo de linchamiento masivo".

Cada uno de los actores puso esta declaración en su cuenta personal de Twitter e Instagram, y sigue multiplicándose. La producción del filme debería comenzar pronto, pero no hay aún un reemplazo para Gunn, y no se sabe si Disney reverá o no su posición al respecto dado que el CEO de los estudios, Robert Iger, está de vacaciones. En el medio, se cree que Gunn volverá, dado que ni Marvel ni Disney han dicho nada al respecto aún. El documento de los actores lleva además, como firma final, "Los Guardianes de la Galaxia".