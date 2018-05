Como era previsible, Avengers: Infinity War ganó nuevamente el fin de semana con más de medio millón de espectadores (507.818). Esa cifra disimula que en realidad no se trata de grandes fines de semana, si vemos lo que vende el resto de la cartelera. De hecho, el mejor estreno -siempre el cine de terror funciona así- fue Los extraños: cacería nocturna, que quedó tercera con 34.174 entradas vendidas.

El caso extraño es el de la segunda posición, la película Nada que perder. El filme narra la historia del fundador de una iglesia evangélica, y fue la propia iglesia la que compró funciones completas y regaló entradas. Así, sumó en dos semanas más de 360.000 espectadores, de los cuales 123.865 fueron en este último, con una caída menor al 30% entre ambas semanas, lo que se explica por el crecimiento "artificial". Para los cines, es negocio, pero -otra vez- disimula el verdadero problema: si no hay tanques o eventos artificiales, la taquilla no funciona. El fenómeno no está ligado a crisis económicas sino que es global y pone en peligro el modelo de la exhibición en salas frente al crecimiento de los sistemas de SVOD, que cada vez más se vuelcan a la producción.

Otro dato: a esta altura del año, la mejor película argentina en taquilla es Perdida, el policial de suspenso con Luisana Lopilato basado en la novela de Florencia Etcheves Cornelia. Logró superar la barrera de los 200.000 espectadores, que no es demasiado para ninguna película. El cine nacional, además, concentró todos sus "tanques" en agosto, una estrategia que puede ser contraproducente. Mientras, Avengers pasará los dos millones en tiempo récord, casi mientras se escribe esta columna.