Vamos a hablar de algo curioso: la idiosincracia nacional a partir del uso del sexo en las películas. Revisando las más de doscientas páginas de títulos (lo que hace algo así como 2500 títulos) del sitio que venimos recomendando desde hace meses, Eroticage.net, descubrí dos cosas interesantes. La primera, la cantidad de películas alemanas que se produjeron en las primeras décadas posteriores a la legalización del porno en Europa. La segunda, que solo en Francia, y en menor medida los EE.UU. (con alguna excepción notable como Holanda), hubo un atisbo de integración entre el discurso erótico o casi pornográfico y el cine mainstream digamos "normal". Si bien en Italia y en Alemania hay grandes autores específicamente pornográficos, no hay grandes autores que hayan utilizado el sexo como parte de su producción.

Filmar las consecuencias de las relaciones pasionales implica tener una libertad expresiva que falta en otros cines

Sin embargo, esto sí sucede en Francia. La lista de películas con sexo que incluye el sitio es apabullante, y en muchos casos se trata de obras maestras del cine que pasaron por festivales, obtuvieron premios y han sido integradas al canon cinematográfico general. Hay algunas que son indispensables para comprender el cine contemporáneo. Por ejemplo, Les Valseuses, de Bertrand Blier, ampliamente prohibida en la Argentina y estrenada tras un largo tironeo con la censura cuando la dictadura militar a se encontraba en retirada, que protagonizan Gerard Depardieu y Patrick Dewaere como dos lúmpenes que solo tratan de cumplir con sus deseos por el interior de Francia. Entre sus aventuras, aparecen seducir a una jovencita de 16 años (Isabelle Huppert en sus comienzos) y buscar a una mujer a la salida de la cárcel, bajo la idea de que después de tantos años en prisión tendrá demasiadas ganas de satisfacerlos a ambos sexualmente. Los personajes la buscan, la llevan a cenar y a un hotel donde tienen sexo. Ambos quedan dormidos y la mujer decide suicidarse pegándose un tiro en la vagina. Esa secuencia -hoy parte de lo que se enseña en escuelas de cine, por decirlo de algún modo- tiene como "señora" a la gran Jeanne Moreau. El filme ganó Cannes.

Otra obra maestra francesa, nunca estrenada comercialmente en la Argentina, es La belle noiseuse, de Jacques Rivette, historia de un pintor y una modelo, pero también una felicísima comedia musical llena de desnudos y sensualidad que dura aproximadamente cuatro horas. La belle... es, para la mayoría de los críticos, la película definitiva de Rivette -un autor central en la Nouvelle Vague pero con poca suerte por estos pagos, donde no se estrenó casi nada de él aún cuando muchos de sus guiones eran del argentino Eduardo De Gregorio. Se basa en una novela de Balzac (libremente) y está protagonizada por Jane Birkin, Emmanuelle Béart y Michel Piccoli. Sí, está en un "sitio porno", créase o no. No, no es "porno", pero el sexo es tema sustancial.

En cambio, sí se estrenó en la Argentina Carmen, pasión y muerte (Prénom: Carmen) de Jean-Luc Godard, que está a la altura de lo mejor que hizo el discutido genio francés en los años 80. La película está protagonizada por el propio Godard y por una de las grandes bellezas de esos años, Maruschka Detmers (que protagoniza el drama sexual del polaco Andrzej Zulawski La mujer pública, genialidad que también está en Eroticage.net). Es una historia que mezcla política, policial y reflexión sobre el cine, lo que casi es el resumen de toa la obra godardiana, con tonos que van de lo cómico a lo trágico, casi una especie de reverso de La Chinoise -la protagonista es una terrorista y ladrona que finge querer filmar una película para robar un banco. Por supuesto que homenajea y cita la historia de Merimée Carmen (escrita o la ópera de Bizet), que siempre ha sido una gran reflexión sobre la pasión sexual y su desenlace en general trágico. Además es muy "linda" de ver.

Maurice Pialat es de esos directores que, como Rivette y algunos otros, tuvo siempre problemas de estreno en nuestro país. À nos amours es quizás uno de los picos de su carrera -que incluye además filmes como Bajo el sol de Satán o Le Garcu. Aquí además actúa -era un gran actor de carácter- como el padre del personaje que interpreta una muy joven Sandrine Bonnaire, quien ante el infierno familiar comienza a comportarse de manera cada vez más promiscua, sin que eso le otorgue paz o felicidad. En realidad la película es una reflexión sobre el sentido del seo o sobre la falta de sentido del ejercicio erótico por sí mismo (en el fondo, Pialat, que siempre despertó el escándalo, era como todo escandaloso un moralista), pero además incluye una enorme carga de ternura y de melancolía. Hay algo de Cassavetes en la manera como está filmada, con aparente improvisación aunque cada plano sigue una rigurosa puesta en escena. Si nunca vio una película de Pialat, es una gran oportunidad para entender a un cineasta mayor.

Muchas de las películas que recomendamos no tuvieron estreno comercial en Argentina o sufrieron censura

Hay una película extraña, Días tranquilos en Clichy. Basada en una novela de Henry Miller, con toda su carga de sexo, no pasó por los cines de la Argentina aunque sí tuvo su agosto a mediado de los años noventa en el cable, donde solía aparecer en ciertas trasnoches. Lo más raro del asunto es que la película fue dirigida por ese gran cirujano de la clase media francesa, amante de Hitchcock y el misterio, que se llamó Claude Chabrol. Por cierto, no está a la altura de El carnicero, Los primos, Las amigas, La mujer infiel o La ceremonia, pero no es nada despreciable y está construida como una serie de viñetas donde el sexo se transforma en un espacio de libertad, y cuyo punto de vista dominante es el del propio Miller. Bella y erótica, un ejercicio raro de Chabrol, otro moralista, después de todo.

Hay mucho más, pero antes de terminar con este repaso, salimos de Francia y vamos a Holanda. En 1973, un cineasta muy original realizó su opera prima basada en una novela donde el sexo desaforado entre un artista y su musa era el núcleo dramático. Esa película se llama Delicias Turcas y el director se llama Paul Verhoveven, alguien que siempre ha tematizado el sexo y se ha burlado de la pacatería (vean El cuarto hombre, Bajos Instintos, Showgirls o Black Book, por ejemplo). La película es original, violenta y lírica en su descripción del amor físico, y su protagonista es el gran Rutger Hauer, a quien se recuerda más por su androide de Blade Runner que por esta actuación sublime y desaforada (bueno, está muy bien en Blade Runner también, claro). Delicias Turcas estuvo recontra prohibida en la Argentina y hoy es una obra maestra aplaudida en todo el universo. Aún hablada en holandés, aclaramos, se entiende y vale la pena. El sexo, como verán, también produce gran cine.