Aún con récords nacionales -y globales- como Avengers: Endgame, la venta de entradas en los Estados Unidos tuvo un declive de casi el 5% interanual, cuando a finales de 2018, 2019 se preveía como un año récord que podía superar a 2015. No fue así y la baja de asistencia en salas es constante desde aquella fecha. Sin embargo, en términos totales, con 11.400 millones de dólares de recaudación total, la temporada podría ser la segunda o tercera mejor de la historia. Eso sí, sin actualizar por inflación ni comparar con los costos de producción, siempre en crecimiento.

El ganador es Disney, pero también es en parte el culpable de la situación. El año que pasó lanzó Avengers: Endgame, Toy Story 4, El Rey León, Aladdin, Frozen II y Star Wars: Episodio IX. Solo con esas películas (las dos últimas aún en distribución y sumando mucho), logró en todo el mundo superar los u$ 11.000 millones de recaudación. Pero la mayoría de esas películas ocuparon muchas pantallas, suenan "terminales" (es decir, el final de series o sin posibilidad de secuelas) y se lanzaron en bloque con la intención de apuntalar la salida de Disney+, el servicio de streaming competidor de Netflix que recién después de mediados de 2020 podría llegar a nuestro país. Es decir, no hay posibilidades de repetir la hazaña en lo inmediato. No solo eso: la idea de instalar streamings (lo mismo sucede con Warner y su HBO Max, por ejemplo, cuya salida está prevista para mayo) es que las empresas dejan de licenciar contenidos a terceros, lo que implica una enorme baja en la cantidad de ingresos. Y el panorama en ese campo aún es incierto: hay quienes piensan que el crecimiento del sector hará que la gente vaya muchísimo menos al cine (o solo a ver aquello cuya "sensación" no se puede reproducir en el hogar) y quienes creen que puede haber una retroalimentación entre unos y otros: un estudio indica que el 70% de quienes fueron a ver Episodio IX lo hicieron tras ver la serie derivada del universo Star Wars The Mandalorian, contenido estrella de Disney+. Lo que no se ve es que pertenece al mismo tipo de entretenimiento.

Lo que deja la duda mayor: qué pasará con el cine. ¿ Netflix, que produjo El Irlandés, será el sitio donde el cinéfilo irá a buscar el cine "no espectacular" (lo que reduciría más la asistencia en salas)? ¿Habrá un rebote o el cine se transformará, como el vinilo regresado a la música, en una experiencia "premium"? En ese caso, ¿qué pasa con el negocio de la exhibición? La causa -ya perfectamente vista en la periferia de EE.UU., la Argentina por ejemplo- es la concentración: un solo tipo de películas para sala, carísimas y que, de fracasar, fracasan con demasiada pérdida. No hay margen de error, y hay dos generaciones que solo ven esta clase de cine. La crisis va a acelerarse en los próximos años.