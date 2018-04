En un contexto de semanas con poco público, es una gran noticia para los cines de Argentina que se estrene Avengers: Infinity War, megatanque de superhéroes que seguramente arranque primera con muy buenos números, si se tiene en cuenta que la venta previa ha funcionado bien. De todos modos, el filme va en 453 pantallas, una cifra imposible que casi cubre la mitad de las disponibles en el país. Más allá de si se trata o no de una buena película, hay que preguntarse si esta concentración no termina aniquilando el negocio a mediano plazo. Y si la dependencia exclusiva de los tanques no es un problema serio.

Hay otros estrenos. En las antípodas del blockbuster, va el último filme del francés Phillippe Garrel, reciente presencia en el Bafici, Amante por un día. La película narra en bello blanco y negro la amistad entre la hija y la amante de un profesor de filosofía, con cierto afán contemplativo propio del realizador, heredero de la nouvelle vague.

Otro filme interesante es el cálido Verano 1993, sobre la adaptación de una niña a su nueva familia adoptiva tras la muerte de sus padres. Una obra delicada y pudorosa, de lo mejor de la semana.

El panorama se completa con el drama biográfico inglés Las estrellas de cine nunca mueren, con Annette Bening; la comedia francesa Dios los cría... sobre un grupo musical conformado por gente de distintas religiones, y las argentinas Aterrados (buen ejercicio de horror) y la interesante Soldado, de Manuel Abramovich, documental sobre un joven de 19 años que decide ingresar en el ejército y le asignan el puesto de tamborillero.