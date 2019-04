La cantante Aretha Franklin, fallecida el 16 de agosto de 2018, conocida como La Reina del Soul, recibió este lunes un Premio Pulitzer Mención Especial post-mortem, convirtiéndose en la primera mujer en recibirlo desde que se instauró ese honor en 1930.

Según la prensa neoyorquina, la junta del Pulitzer dijo que le otorgaba el premio a Franklin "por sus increíbles aportes a la música y la cultura estadounidenses" a lo largo de más de cinco décadas. La superestrella había sido también la primera mujer incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll, en 1987.

La junta del Pulitzer entregó más recientemente la mención especial en 2010 a Hank Williams, el músico country muerto en 1953, y entre otros ganadores están Duke Ellington, Bob Dylan, John Coltrane, Thelonious Monk, George Gershwin, Ray Bradbury, William Schuman, Milton Babbitt, Scott Joplin, Roger Sessions, Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II.

Solo otros 41 premios especiales se entregaron desde 1930 y los ganadores fueron desde individuos hasta organizaciones y grupos, como el diario New York Times, los escritores E.B. White, Alex Haley y Kenneth Roberts, la Universidad de Columbia y su escuela de posgrado en Periodismo.

Aretha Franklin es uno de los nombres más importantes de la música contemporánea. Tras comenzar desde muy pequeña cantando en el coro del templo donde su padre era pastor, se lanzó a una carrera propia a los 18 años para Columbia Récords, en 1960. Pero tuvo un éxito moderado hasta que en el año 1966 firmó para Atlantic, sello histórico de la música negra, y editó una serie de éxitos que incluyen himnos como "Think", "Respect" "(You make me feel) like a natural woman" -una de las grandes canciones de Carole King, de las mayores compositoras americanas- o "I say a little prayer" -de otro gigante, Burt Bacharach. La Reina del Soul ganó en total 18 premios Grammy, incluyendo los primeros 8 para interpretación femenina de R&B. A su muerte, había vendido nada menos que 75 millones de discos, un auténtico récord.

La inclusión de Franklin al exclusivo club confirma el impacto que su música y su voz siguen teniendo; se convirtió en un icono cultural de la canción y dominó de lejos como la voz popular más grande de su época.