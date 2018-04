La diva estadounidense Madonna no logró frenar una subasta que se realizará en julio próximo y que incluye algunos objetos personales que le pertenecieron, al ser rechazada una demanda que había presentado ante la Justicia de Manhattan. Se trata de una serie de objetos que están en posesión de su ex amiga, la cantante y consultora de arte Darlene Lutz, entre los que se encuentran una carta firmada por el fallecido rapero Tupac Shakur cuando eran novios, un cepillo de pelo y un pantalón, entre otras cosas. La Corte Suprema de Manhattan consideró que expiró el plazo de tres años necesarios para reclamar la devolución de esas pertenencias, por lo que desestimó el reclamo de Madonna, informó la agencia DPA. Pero además, Lutz tiene en su poder una carta firmada por la diva pop que certifica la donación de estos objetos. La subasta se llevará a cabo en julio a través de la casa Gotta Have It! Collectibles. En 2017, la cantante logró detener una subasta de cien objetos que le habían pertenecido, pero en esa ocasión sucedía que el lote estaba integrado por algunas piezas robadas, como una carta del rapero Tupac Shakur y otra donde hablaba mal de Whitney Houston y Sharon Stone.